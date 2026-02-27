El primer crucero internacional de la temporada llega a Sevilla y refuerza su apuesta por el turismo de lujo

El Puerto de Sevilla ha recibido este jueves el primer crucero internacional de la temporada, marcando oficialmente el inicio de un ejercicio que se prolongará hasta el mes de diciembre y que consolida la tendencia hacia la desestacionalización del turismo marítimo de interior en la capital andaluza. Aunque el buque Belle de Cádiz, con base permanente en el puerto sevillano, ya había iniciado su intensa actividad este año, la llegada el jueves del Azamara Journey supone la primera escala internacional de la temporada. La compañía, considerada tradicional en el puerto hispalense, continúa incrementando sus escalas en la ciudad, reafirmando su apuesta por este destino.

Un destino en crecimiento

Las previsiones apuntan a que este año se alcanzarán alrededor de 90 escalas, sumando las del Belle de Cádiz. En 2023, el puerto batió su récord histórico de pasajeros, con aproximadamente 23.000 cruceristas. Las perspectivas para los próximos ejercicios son aún más optimistas, ya que las reservas y escalas programadas continúan en aumento. El perfil de los buques que se busca atraer responde a un segmento medio o pequeño —alrededor de 600 pasajeros— orientado a un público de alto poder adquisitivo. El crucero atracado albertga unos 700 pasajeros y hasta 400 tripulantes, reflejando el carácter exclusivo de este tipo de turismo, que genera un importante impacto económico en la ciudad, según ha detallado en la visita el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona durante la visita a bordo del buque.

La cubierta del buque Azamara Journey. / Ismael Rubio

Si bien los ingresos portuarios directos no tienen un peso determinante en las cuentas del puerto, el verdadero impacto económico se produce en el consumo local, según ha detallado la delegada de Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno. Los cruceros generan actividad en el aprovisionamiento de combustible, agua y suministros, así como en la gestión de residuos. Asimismo, los pasajeros y tripulantes dinamizan el comercio, la hostelería y la oferta cultural de la ciudad. Como ejemplo, el capitán del buque, Antonio Toledo, ha detallado que nada más llegar, anoche, fue invitado a un evento en una plaza de toros, una actividad que también repercute directamente en el tejido empresarial local.

Nueva terminal y apuesta estratégica

La llegada de este crucero es también la primera gestionada por la nueva adjudicataria de la terminal, Global Ports Holding, considerada la principal operadora mundial de terminales de cruceros. La compañía trabajará junto a Ocean Capital Partners en la gestión de yates y megayates, en una apuesta estratégica por el mercado del lujo. Entre los planes previstos figura la remodelación integral de la actual terminal, con mejoras en calidad, modernización de instalaciones y ampliación de escáneres para agilizar el embarque y desembarque. Además, en un plazo máximo de cinco años deberá estar operativa la nueva terminal en el muelle de Tablada. El proyecto básico de remodelación se presentará antes de que finalice el año, según ha detallado Carmona. La actual terminal pasará a destinarse principalmente a yates y megayates. El objetivo es que el Muelle de las Delicias se convierta en un espacio de estancia permanente para este tipo de embarcaciones, no solo en temporada alta como Semana Santa o Feria, sino durante todo el año, siguiendo el modelo del Muelle Uno en Málaga.

Proyección internacional

El puerto y el Ayuntamiento continuarán trabajando conjuntamente en la captación de nuevas escalas y en la promoción internacional del destino. En abril, representantes sevillanos acudirán a la feria Sea Trade de Miami, principal evento mundial del sector, donde se espera anunciar nuevos incrementos de escalas. Con esta primera llegada internacional, Sevilla reafirma su posicionamiento como destino fluvial exclusivo y de calidad, apostando por un turismo sostenible, de alto valor añadido y con impacto directo en la economía local.