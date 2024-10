"In the name of the Father", la primera misa en inglés en la Catedral de Sevilla

“Excuse me, ¿is this the english mass?”. La pregunta la hizo una ciudadana británica al hombre que estaba sentado más cerca estaba de la cancela de la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, un par de minutos antes de las cinco de la tarde de este sábado. A esa hora estaba previsto que diera comienzo la primera misa en inglés celebrada en el templo metropolitano, que responde así a la demanda derivada del elevado número de turistas que pasan a diario por la Catedral. Y ya se sabe que el inglés es ya un idioma universal. O, como diría cualquier madre de un barrio de Sevilla, con el inglés se va a todas partes.

“Yes”, respondió secamente el hombre, que se hizo a un lado para que la extranjera se sentase. Esta le agradeció el gesto, pero decidió colocarse junto a su marido un par de filas más adelante. Unas sesenta personas poblaban los bancos de la Capilla Real en esta primera misa en inglés, que fue oficiada por el sacerdote Francisco José López, párroco del Ave María y Divino Salvador de Dos Hermanas. “In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit”, arracó el cura, que se esforzó bastante con el idioma y salió airoso del lance, sobre todo gracias a un potente tono de voz. Leyó un texto sobre el divorcio y el adulterio, con referencias a Moisés. O, mejor dicho, Moses.

Los feligreses salieron bastante contentos y siguieron al cura en todo momento. Entre ellos había pocos turistas como tal. Nada de chanclas, mochilas, gorras, tirantas y pantalones cortos, sino un atuendo general más que apropiado. Parecían más bien extranjeros residentes en Sevilla que visitantes de un par de días. Entre el público un par de jóvenes llevaban una guía del orden de la misa en inglés. Dos ventiladores aliviaban el intenso calor que sigue haciendo en este veranillo de octubre.

Quizás se echó en falta en este primer día algún cartel, anuncio o rótulo que indicara que se iba a celebrar una misa en inglés, de ahí la pregunta de la señora del principio. Nadie informaba a los visitantes de la existencia de tal servicio y para llegar a él había que pedir a un vigilante que franqueara el paso. No era una tarea fácil si no se sabía antes la hora y el sitio. Las misas en inglés serán todos los sábados a las cinco de la tarde en la Capilla Real. Una hora después, comenzó la habitual misa en lengua de signos.