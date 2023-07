Una profesión de futuro con futuro

El papel que juegan las auxiliares de ayuda a domicilio empezó a reconocerse tras la pandemia del COVID donde su función esencial para el cuidado de los mayores y dependientes contaba con la excepción a las restricciones de movimiento que imperaba en aquellos meses. Paralelamente a esta revalorización se fue dando un mayor conocimiento sobre las funciones que desarrollan estas profesionales más allá de lo que se pensaba erróneamente de cuales eran sus actividades reales.

Las auxiliares de ayuda a domicilio cubren otra serie de servicios en varios ámbitos como el personal a través del vestido, calzado y alimentación; el arreglo personal, ducha, aseo e higiene; la movilización dentro del hogar; el fomento de hábitos de higiene o la ayuda en la administración de medicamentos. Si a nivel doméstico realizan un servicio de apoyo en las tareas de la limpieza de la vivienda, la preparación de alimentación y su compra, lavado, planchado, repaso y organización de ropa; es a nivel social donde se percibe la importancia de sus funciones, puesto que realizan una importantísima labor de acompañamiento para evitar situaciones de soledad y aislamiento. Además favorecen el desarrollo de la autoestima al ser acompañantes en las actividades diarias del usuario de manera que siguen sintiéndose útiles y capaces y ofrecen un apoyo educativo, de transporte o acompañamiento en sus salidas o cualquier otra tarea que requiera esfuerzo físico.

Para poder ejecutar este conjunto de funciones es indispensable una formación específica que garantice la calidad y profesionalidad del servicio. En este sentido, Alfonso Roldán, responsable de Selección en Andalucía Occidental de Clece, afirma que “estamos hablando de un sector que se ha profesionalizado muchísimo en los últimos años y, a día de hoy, como mínimo se exige el certificado de profesionalidad”. En este sentido, el camino hacia la profesionalización ha dado un paso decisivo con la incorporación del grado medio de Formación Profesional en Técnico en Atención Sociosanitaria como título específico que viene a unirse al certificado de Profesionalidad en Atención Sociosanitaria en el Domicilio y /o Instituciones Sociales, FP Grado Medio Técnico Auxiliar de Enfermería o, en su defecto, haber superado el proceso de acreditación de la cualificación profesional de Atención Sociosanitaria a personas en el domicilio.

El envejecimiento de la población hace que cada vez crezca más la demanda de este servicio

Sin embargo, a pesar esta oferta formativa que acredita la titulación necesaria, sigue existiendo un amplio desconocimiento que se traduce en una falta de candidatos para cubrir la cantidad de vacantes disponibles. Así lo asegura Alonso Montero, gerente de Servicios Sociales en Andalucía Occidental de Clece: “siempre estamos buscando a los mejores candidatos y candidatas para trabajar con nosotros, nuestra bolsa de empleo permanece activa todo el año”.

Esta alta demanda de personal en el campo de la atención sociosanitaria a domicilio se produce de una manera más destacada en el ámbito rural, donde el despoblamiento tiene muchas consecuencias no sólo a nivel sanitario sino también de empleabilidad.

Las personas mayores que mantienen su residencia en los municipios de menos de 20.000 habitantes prefieren permanecer en su entorno y en este sentido, los auxiliares de ayuda a domicilio facilitan y favorecen su autonomía y calidad de vida. Por otro lado, la existencia de este tipo de perfiles profesionales enfocado al cuidado y atención a los mayores permiten la conciliación de las familias de los usuarios ya que la responsabilidad de su cuidado es compartido entre éstas y la auxiliar de ayuda a domicilio.

Una de las razones que explican la despoblación de las zonas rurales tiene que ver con la empleabilidad puesto que los jóvenes se ven abocados a salir de sus municipios en busca de un empleo que les permita desarrollar su vida profesional. En este sentido, la formación como técnico de atención sociosanitaria permite fijar la población en estos núcleos rurales gracias a la oportunidad de empleo que esta profesión proporciona y cuya demanda está en constante crecimiento.

Por otro lado, la ayuda a domicilio ha permitido la incorporación de la mujer al mercado laboral convirtiéndose en una profesión muy feminizada ya que en estos territorios el trabajo femenino era muy precario y limitado. Aunque también supone una oportunidad para aquellas personas que buscan reinventarse desarrollando otra profesión así como personas en riesgo de exclusión social que encuentran en este sector un camino en el que desarrollarse laboralmente como así manifiesta Mª del Rosario Martínez, directora del Centro de Formación y Atención Socio Educativa en la Fundación Mornese de Sevilla: “Las personas que vienen a nuestra Fundación buscan mejorar su situación personal y laboral. Por un lado, encontramos un perfil marcado por el fenómeno migratorio; y por otro, mujeres jóvenes con abandono escolar temprano, otras que se han dedicado al cuidado de los hijos y a realizar algún trabajo de economía sumergida y que ahora buscan adquirir competencias que mejoren la empleabilidad, formarse en determinados sectores que posibilite una mejora en su vida personal y laboral”.

Cabe resaltar la colaboración de Clece con el tercer sector (asociaciones, fundaciones, etc.) a través de prácticas no laborales de estas personas y su posterior contratación una vez tengan el certificado de profesionalidad. Para auxiliares como Francisca Santaliestra, trabajadora de Clece en el Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Sevilla y formada por Fundación Mornese este trabajo de atención a los mayores es “muy duro pero muy gratificante”. Más allá de las muchas funciones que desarrollan, reconoce que en la mayoría de las ocasiones “nuestros usuarios lo que agradecen es la compañía y la atención” ya que “conforme entro por la puerta y me dicen ‘¡ay, qué bién, ya estás aquí!’ sé lo que significo para ella aunque haya pasado un año desde la última vez que la atendí cubriendo la sustitución de una compañera”. En el caso de las usuarias de Francisca lo que quieren es estar en su casa, en su entorno, junto a su familia y conocidos y contar con su presencia “les da seguridad y tranquilidad de poder seguir estando en su casa”. Esta seguridad y confianza se ve reforzada en que cuidadora y usuaria pertenecen al mismo municipio, lo que redunda en la estabilidad emocional y la salud mental de la persona mayor.

Alonso Montero, gerente de Servicios Sociales en Andalucía Occidental de Clece

Para Alonso, “vivimos muy de cerca cómo un empleo cambia la vida de una persona y, en este caso que nos ocupa, de dos: del auxiliar de ayuda a domicilio que trabaja con nosotros y de la persona beneficiaria del servicio”. De ahí que no sólo este sea un servicio esencial para la sociedad sino que además es un gran yacimiento de empleo “ya que la población envejece y quiere hacerlo en sus hogares el mayor tiempo posible”. En este sentido, Montero recalca que en lo referente a los servicios de ayuda a domicilio que gestiona Clece en la provincia de Sevilla “siempre estamos buscando a los mejores candidatos para trabajar con nosotros”.

Alfonso Roldán, responsable de Selección en Andalucía Occidental de Clece

La demanda de auxiliares de ayuda a domicilio es constante y siempre en crecimiento, lo que hace que la bolsa de empleo de Clece siempre está abierta: “durante este último año, en todos los servicios de ayuda a domicilio que prestamos en la provincia de Sevilla, hemos incorporado más de 500 profesionales nuevos, casi en su totalidad mujeres. La gran mayoría de estas personas hoy forman parte de la gran familia de CLECE de manera indefinida. En este servicio no se para de contratar a lo largo de todo el año. Estamos hablando que tenemos que dar cobertura a una plantilla de más de 2.000 trabajadoras/es aproximadamente”.

Mª del Rosario Martinez, directora del Centro de Formación y Atención Socio Educativa en la Fundación Mornese de Sevilla

La naturaleza del auxiliar de ayuda a domicilio, que es una profesión muy vocacional, hace que el proceso para acceder a la formación que ofrecen entidades como la Fundación Mornese de Sevilla se inicie con una entrevista de preselección con los técnicos de empleo donde se les informa del tipo de funciones y tareas que implica ese trabajo, las competencias personales necesarias para desarrollarlo y se intenta ver la sensibilidad y la vocación por este tipo de trabajo para poder así orientarlas y acompañarlas. Una vez finalizada la formación, se inicia el periodo de prácticas y con ellas, el inicio de una carrera profesional.

Francisca Santaliestra, auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio de Clece

Llegó a la Fundación Mornese cuando al divorciarse y después de tantos años dedicada a la crianza de sus hijos y el cuidado del hogar, buscaba un empleo acorde con sus habilidades: “siempre he sido muy empática y me ha gustado mucho cuidar de los mayores”. Tras terminar su formación en 2018 entró a formar parte de Clece como auxiliar de ayuda a Domicilio. Más allá de la satisfacción que siente por el trabajo que realiza y la conexión tan buena que se crea entre sus usuarias y ella, destaca lo que aprende de ellas: “Me dicen que les doy mucho cariño pero lo que ellas no saben es todo lo que yo recibo. Por eso me gusta tanto mi trabajo”.