Profesionales del Virgen del Rocío atienden 29 donaciones de órganos en centros privados de Sevilla

La furgoneta para el traslado de órganos para trasplantes en el área hospitalaria del Virgen del Rocío.

Los equipos de donación y trasplantes del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla han atendido 29 donaciones de órganos en cinco centros privados de la provincia de Sevilla desde 2012. Se trata de la Clínica Santa Isabel, el Hospital Quirón Sagrado Corazón, el Hospital Viamed Fátima, el Hospital Nisa Sevilla-Aljarafe y el Hospital Quirón Infanta Luisa.

Con la participación de estas clínicas en el sistema de donación y trasplantes se han podido llevar a cabo 52 trasplantes de órganos. En concreto, 27 pacientes fueron trasplantados de riñón, 17 de hígado, tres de corazón, dos de páncreas y tres de pulmón, según detallan fuentes del hospital Virgen del Rocío a Europa Press.

Además, el compromiso de colaboración de los centros privados y la Coordinación de Trasplantes de Sevilla y Huelva con la donación ha hecho posible también la utilización de tejido osteotendinoso y ocular, "multiplicando aún más el alcance de la solidaridad y el valor de la vida".

En Sevilla, este trabajo en red con todos los hospitales se articula bajo el denominado 'modelo A', desarrollado gracias al acuerdo entre la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE). Dicho acuerdo permite la intervención de la Coordinación de Trasplantes del Virgen del Rocío en centros privados para que todas las familias tengan las mismas oportunidades de ejercer su derecho a donar "independientemente del hospital donde se encuentre, y con todas las garantías".

La actividad de donación en los hospitales privados de Sevilla supone un porcentaje muy pequeño respecto al total, "pero no por eso es menos importante"; ello es posible gracias al compromiso y colaboración entre los hospitales: los centros privados que atienden al paciente y activan la cadena, y al trabajo de los profesionales del Virgen del Rocío que ejercen "como centro de referencia provincial para garantizar el proceso" y se trasladan al hospital donante, "ofreciendo la oportunidad de quedarse en su hospital si es su deseo".

En este sentido, destaca la fortaleza del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que queda reflejada en los datos de actividad que cada año demuestran la solidez del modelo español de Donación y Trasplantes. Solo en lo que va de año 2025 en la provincia de Sevilla, han sido 72 donantes y de órganos con una tasa estimada de 55,7 donantes por millón de población.

Además, el Hospital Virgen del Rocío sigue siendo el hospital con mayor número de donantes registrados de Andalucía, con 40 donaciones de órganos. De ellas, 23 han sido en muerte encefálica, 17 en asistolia. A estas se le suman 21 de multitejidos y 9 donantes vivo de riñón.

Por su parte, en el Hospital Virgen Macarena han atendido 20 donantes de órganos (cuatro en muerte encefálica y 16 en asistolia) y 12 de multitejidos; en el hospital Virgen de Valme otros cinco donantes de órganos y cuatro multitejidos; en el hospital de Osuna un total de cinco donantes; en el hospital San Juan de Dios del Aljarafe con un donante de órganos y dos de multitejidos, y en el hospital Fátima-Viamed con un donante en muerte encefálica.

La coordinadora Sectorial, Manuela Cid, recuerda que "donar es un derecho, es un acto de justicia, basado el altruismo y la solidaridad. Los equipos de coordinación y de trasplantes realizamos un trabajo en red dirigido desde la ONT hacia todos los hospitales de España y en concreto de nuestras provincias donde una persona se encuentra en una situación compatible con la donación y que manifestó su deseo de ser donante acorde con sus valores personales".

"Nuestro trabajo se desarrolla con el máximo respeto, con pasión, con rigor, precisión y humanidad, porque todos, de algún modo, somos donantes, o podemos serlo, y cuando una familia dice 'sí', nuestro compromiso se multiplica para hacer realidad su deseo", añade.

La Coordinación de Trasplantes de Sevilla y Huelva, por todo, expresa su reconocimiento a las familias de los donantes cuya decisión altruista y solidaria en momentos de dolor permite que otras personas tengan una nueva oportunidad de vivir. También a todos los que participan en esta cadena: a las asociaciones que acompañan, a cada profesional sanitario y no sanitario: equipo directivo, equipos quirúrgicos, anestesia, UCI, urgencias, inmunología, microbiología, nefróloga, cardiología, radiología, anatomía patológica, profesionales de la justicia, transporte.

Donaciones en Huelva

En la provincia de Huelva se han registrado otros 23 donantes (ocho en muerte encefálica y 15 en asistolia), destacando el hospital Juan Ramón Jimenez con 19 donantes y el Hospital de Riotinto con cuatro donantes. A estos se suman seis donantes de mutitejidos.

Huelva alcanza, por tanto, una tasa de 65,8 donantes por millón de población. En este sentido la coordinación Sectorial de Trasplantes destaca un incremento de la donación en asistolia controlada, modelo de donación donde además cobra especial relevancia el equipo del hospital Virgen del Rocio, pues da soporte técnico a los equipos de coordinación de los hospitales de la provincia de Sevilla y Huelva.

Respecto a la actividad trasplantadora, el hospital Virgen de Rocio como centro trasplantador ha realizado un total de 198 trasplantes en lo que va de 2025. En concreto, han sido 54 de hígado, 16 de corazón y 128 de riñón, de los cuales 9 proceden de donante vivo y 6 infantiles.