Una profesora de matemáticas sevillana sobre el polémico examen de Selectividad: "Por primera vez, los chicos han tenido que pensar de verdad"

Sevilla/En la comunidad educativa no se habla de otra cosa: el polémico examen de matemáticas de Selectividad. Teresa Durán, profesora de Matemáticas del IES Azahar de Sevilla, ha salido al paso de la polémica generada tras la prueba de Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales.

Mientras crece la indignación de los estudiantes —incluso con una petición de impugnación activa en plataformas digitales—, Durán considera que la dificultad ha sido razonable y necesaria: "Nos hemos acostumbrado, desde la pandemia hasta ahora, a que todo el mundo puede sacar un sobresaliente en matemáticas. Y yo creo que no es algo tan habitual. Un 9 o un 10 en matemáticas lo saca el niño que tiene un don, que razona de manera brillante".

Relacionado Miles de estudiantes firman una petición para impugnar el examen de Matemáticas Aplicadas de la Selectividad andaluza

En su opinión, el verdadero problema ha sido el contraste con el examen de Matemáticas II, correspondiente al itinerario científico-tecnológico, que califica de “demasiado fácil”. "Fue un examen con ejercicios típicos de empezar a explicar un tema: directos, de calcular esto o lo otro. No había que pensar", explica. A su juicio, esto no permite distinguir entre los alumnos verdaderamente preparados y los que han llegado con el expediente inflado.

Los contenidos eran los "previstos"

Sobre la prueba de Matemáticas Aplicadas, Durán subraya que su nivel se ha ajustado a lo que se venía anunciando desde hace años en las reuniones de coordinación del profesorado: más contextualización, nuevos contenidos como integrales inmediatas y un enfoque orientado a las carreras para las que se prepara este alumnado, como Economía o Finanzas.

“La dificultad este año no está tanto en los contenidos, sino en la expresión de los enunciados y en que, por primera vez, los chicos han tenido que pensar de verdad, razonar y deducir sin que se lo den todo mascado”, señala.

Aunque reconoce que algunos bloques como el de análisis incluían funciones más complejas de lo habitual, insiste en que los contenidos eran los previstos: “Impugnar el examen va a ser muy difícil porque no ha habido nada fuera de lo establecido”.

Para Durán, la Selectividad debe servir como filtro real del nivel del alumnado: "No quiero un examen fácil de Matemáticas en la PEvAU, de ninguno de los dos itinerarios, porque todo el mundo no puede sacar un 10 en esta materia. Igual que yo no lo sacaría en Historia del Arte o en Inglés".

¿Cuándo salen las notas?

En la Universidad de Sevilla, las calificaciones provisionales se publicarán el jueves 12 de junio. Ese mismo día, desde las 10:00 horas y hasta el 17 de junio a las 14:00 horas, estará abierto el plazo para solicitar revisión de las notas.

En Andalucía, esta revisión puede solicitarse en un plazo de tres días hábiles tras la publicación de las calificaciones. El proceso implica una segunda corrección por parte de un profesor diferente al que realizó la primera. La nota final será la media aritmética de ambas. En caso de que la diferencia entre ambas calificaciones sea igual o superior a 2 puntos, se procederá a una tercera corrección, realizada por dos docentes distintos que deberán consensuar la nota definitiva.