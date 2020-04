'Patazo' de unos profesores de Arquitectura de la US al publicar un vídeo privado sobre cómo evaluar y evitar que los alumnos se copien

Las nuevas tecnologías le han jugado una mala pasada a un grupo de profesores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla que utilizaron por error una plataforma virtual a la que tenían acceso sus alumnos para celebrar una reunión privada en la que se comentaba cómo evaluar a los estudiantes de manera virtual y qué medidas se podían aplicar para evitar que estos copiasen. El vídeo ha incendiado las redes sociales en las últimas horas y ha provocado la indignación de los estudiantes.

La reunión telemática, en la que participaron varios profesores del departamento de Construcción V, asignatura que se imparte en 4 curso del grado de Arquitectura, se produjo el 4 de abril en la plataforma Blackboard Collaborate, que se utiliza en la US para impartir clases on line. La reunión se quedó grababa en el sistema hasta que este martes varios alumnos se percataron de su existencia y comenzó a difundirse.

En el vídeo, los profesores se refieren a los alumnos que no siguen las clases con asiduidad como "ovnis" y proponen medidas para que los estudiantes no copien en los exámenes como "dejarles poco tiempo" para que "no puedan pensar" e incluir preguntas "creativas" o que "no aparezcan en los apuntes".

Desde la Universidad de Sevilla defienden que los fragmentos del vídeo difundidos en las redes sociales están fuera de contexto y explican que la intención de los docentes es beneficiar a aquellos que han seguido y participado en las clases virtuales y penalizar a aquellos que no lo han hecho con preguntas en los exámenes que no aparecen en los apuntes pero que sí se han comentado en clase.

En esta reunión privada, los docentes también hablan de lo "bien" que se ha adaptado la asignatura al modelo no presencial, lo "contentos" que están con la respuesta de los alumnos y proponen que la última práctica tenga menos valor que las realizadas durante la primera parte del curso, en la que aún no se había decretado el estado de alarma. También se habla en tono distendido del bizcocho que ha hecho una profesora o de la barba de un profesor sin afeitar.

"No vamos a darle a los alumnos mucha información sobre el examen", comenta una docente al final del vídeo de más de una hora de duración, lo que refuerza a idea de que desconocían que estaban manteniendo la reunión en un foro público.

Todo esto ha generado una gran polémica entre el alumnado, que no descarta denunciar los hechos al Defensor del Estudiante de la US.

"Desde el principio de la cuarentena la Universidad de Sevilla nos ha tenido desinformados en cuanto a la manera de evaluar a los alumnos. Concretamente, en Arquitectura cada profesor ha ido a su bola y muchos no han empezado a dar clases hasta después del comunicado en el que se informaba de que no volveríamos a las clases este año. A partir de ahí todo ha sido una locura", comenta un alumnos de Arquitectura que prefiere mantenerse en el anonimato. "Esto que ha pasado con la asignatura de Construcción V ha sido la gota de ha colmado el vaso y sin duda creemos que también está pasando en muchos otros departamentos"

"Llevamos semanas preguntando sobre la fecha del examen y la manera en que éste se va a desarrollar. Nos han dicho que ellos todavía no lo habían hablado y este vídeo demuestra lo contrario, que mientras nosotros lo pasamos mal, porque lo estamos pasando fatal por el exceso de trabajo y la desinformación, ellos en vez de ayudarnos se dedican a ponernos todavía más obstáculos", critica el estudiante.

Este alumno asegura que uno de los profesores que participó en la reunión se ha puesto en contacto con la delegación de alumnos de Arquitectura pidiendo que no se difunda el vídeo. "El único fin de esto es callar a los alumnos para que los profesores no salgan mal parados y muchos estudiantes están empezando a esconderse y están siendo extorsionados para borrar publicaciones que hayan hecho sobre esto tema e las redes sociales".

"Es un desastre la manera en la que lo están manejando todo. Estamos todos desesperados y con miedo al final de curso", concluye este estudiante de Arquitectura.

Cómo evaluar a los alumnos de manera no presencial es en estos días una de las grandes preocupaciones del profesorado y está generando una gran incertidumbre entre los universitarios. En este sentido, los decanos de las facultades de Derecho de Andalucía publicaron este martes una declaración conjunta en la que rechazaban el aprobado general "encubierto" y pedían poder examinar a sus alumnos de manera presencial.