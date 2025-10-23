Estas son las promociones en Sevilla del Sepes: 2.000 viviendas públicas asequibles proyectadas en la provincia

Sepes, la empresa pública dependiente del Ministerio de Vivienda, creará un portal abierto a la ciudadanía en que cualquier persona podrá consultar las viviendas protegidas disponibles. En este repositorio, se incluirán 40.000 viviendas y 2.400 suelos con potencial para 55.000 viviendas procedentes de la Sareb, así como otros inmuebles hasta ahora propiedad de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (Segipsa), para ponerlas a disposición de las personas en formato de venta o alquiler asequible.

En el caso de Sevilla, el último Consejo de Ministros aprobó traspasar a Sepes los terrenos de la antigua nave de Hilados y Tejidos de Algodón (Hytasa), entre el Cerro del Águila y el Polígono Sur. Tras casi tres décadas de abandono, se retoma así el proyecto de reurbanización de este solar, en que se construirán 287 viviendas, de las que 105 serán protegidas y 182 de alquiler asequible.

En 2022, el ministerio de Hacienda y el Ayuntamiento de Sevilla suscribieron un acuerdo para el desarrollo residencial, empresarial y urbanístico de estos suelos bajo el nombre de Hytasa Fiften Minutes HUB. Entonces se planteaba la construcción de espacios de coliving y coworking.

El Regimiento de Artillería y el Parque de la Ranilla

Esta no es la única promoción residencial que ha pasado a manos de Sepes. La semana pasada se aprobaba la cesión de ocho antiguos suelos penitenciarios para la construcción de 1.332 viviendas protegidasd y asequibles. Entre ellos se incluye la antigua cárcel de La Ranilla, donde se construirán 240 viviendas asequibles en una céntrica parcela de 5.500 metros cuadrados. Esta intervención supone la segunda intervención más importante, solo por detrás del proyecto en la antigua cárcel de Carabanchel de Madrid.

La antigua prisión de La Ranilla, en Nervión. / Ministerio de Vivienda

Además, actualmente ya constan en el portal de Sepes otras promociones residenciales que el Gobierno proyecta en la provincia. Una de ellas está en construcción desde el pasado mes de mayo en la parcela del Regimiento de Artillería, donde se levantarán 984 viviendas, de las que 853 serán de régimen de alquiler asequible.

Vista aérea de la parcela del Regimiento de Artillería, al Sur de Sevilla / Ministerio de Vivienda

Se trata de una superficie militar en desuso de 14,21 hectárea al sur del casco histórico, junto a la Avenida de Jerez, uno de los principales accesos a la ciudad. El nuevo barrio de vivienda asequible contará con una plaza central, como recuerdo a la que fue la plaza de Armes del cuartel de Artillería Daoiz y Velarde, y se recuperará además el que fuera el edificio principal.

Residencial El Quintillo en Dos Hermanas

Finalmente, a través de un convenio de colaboración entre Sepes, el Ayuntamiento y la Sociedad de Desarrollo Económico Municipal de Dos Hermanas se construirá el nuevo barrio de El Quintillo. Este espacio en desuso en el interior de la ciudad contará con 923 viviendas, de las cuales 628 serán viviendas protegidas y 295, viviendas libres.

En Dos Hermanas se urbanizará un solar junto a la N-IV. / Sepes

El proyecto se dividirá en dos Unidades de ejecución que permitan inicialmente el realojo de los habitantes de un edificio de 90 viviendas en mal estado y, a continuación, la reurbanización del resto del ámbito incluyendo el acceso desde la antigua N-IV.