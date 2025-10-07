Podemos propone una consulta sobre el futuro de los coches de caballos en Sevilla

Podemos Sevilla ha reclamado al Gobierno municipal que abra un debate "público y transparente" sobre el futuro de los coches de caballos en la ciudad, y ha propuesto la celebración de una consulta ciudadana con todas las garantías democráticas para conocer si la población respalda la continuidad de esta actividad o apuesta por avanzar hacia un modelo urbano más sostenible y respetuoso con los animales.

La formación morada considera que Sevilla "no puede permanecer anclada en un modelo turístico del pasado, mientras otras ciudades como Málaga han dado pasos valientes hacia la protección del bienestar animal y la modernización del espacio público. No pedimos una decisión impuesta desde los despachos, sino dar voz a la ciudadanía para que sea ella quien marque el rumbo según su sensibilidad y valores”, ha subrayado la líder de Podemos y concejala en el Ayuntamiento, Susana Hornillo.

En esta línea, Podemos ha recordado que el debate no se limita a una cuestión estética o de tradición, "sino que implica problemas de bienestar animal, seguridad vial, salubridad y orden urbano. En pleno siglo XXI, el mantenimiento de vehículos de tracción animal bajo altas temperaturas y entre el tráfico motorizado plantea riesgos evidentes tanto para los animales como para las personas”, señaló Hornillo, que considera que la convivencia entre coches de caballos, peatones y ciclistas resulta cada vez más compleja en un espacio urbano saturado y con temperaturas extremas agravadas por el cambio climático.

Asimismo, para la formación la decisión de Málaga demuestra que existen alternativas responsables y económicamente viables, como la sustitución progresiva de licencias mediante indemnizaciones justas y la introducción de vehículos eléctricos de estética tradicional, que permitirían mantener la identidad visual de la ciudad sin comprometer la dignidad ni la salud de los animales.

Hornillo ha insistido en que el alcalde, José Luis Sanz, “no puede censurar ni esquivar este debate por miedo a la reacción de ciertos sectores. La ciudadanía debe jugar un papel clave para decidir sobre grandes transformaciones urbanas, especialmente en aquellas que implican cuestiones de ética y bienestar animal.”

Por último, Podemos Sevilla ha defendido que la consulta sea vinculante y acompañada de una campaña institucional informativa, que garantice el acceso de toda la población a datos verificados sobre el impacto económico, ambiental y social de los coches de caballos. “La democracia también consiste en decidir cómo queremos convivir con los animales y qué imagen proyecta nuestra ciudad al mundo”, ha concluido Hornillo.