La provincia de Sevilla conquista Madrid y el mundo con "sus seis sentidos"

Sevilla es para sentirla por todos lados. Las 1.209.000 pernoctaciones solo en la provincia son buena muestra. El turista ya no quiere coleccionar fotos en monumentos, quiere probar, vivir como un vecino más y disfrutar de lugares, paisajes y paisanaje. Y el primer paso de la Diputación Provincial ha sido buena muestra de cómo sentir la esencia de Sevilla. La Casa de las Alhajas de Madrid, el primero de los conventos que se fundó en la villa, ha sido testigo de cómo el sonido, el sabor, el olor, el tacto y la vista disfrutan de una provincia que se reivindica por derecho y cabalmente como destino de calidad. Un complemento natural de la capital aunque haya quien lo dude.

La cita ha contado con la presencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que ha ejercido de sevillana en un acto "donde se van a contar las excelencias y la política turística de la Diputación de Sevilla. Las excelencias de una tierra que tiene excelencia cultural, gastronómica, acogida a quienes nos visitan y que es un atractivo para todos los que nos visitan", aseguró Montero.

Olor a azahar en la casa de las Alhajas, "abran los oídos", exhortaba Manu Sánchez, el conductor de una presentación del destino turístico y gastronómico destinada a operadores turísticos y sector turístico empresarial, en general, donde no han faltado creadores de contenidos, prescriptores y decisores de eventos, directores de hoteles y de restaurantes, representantes de empresas de distribución y canal HORECA, y medios de comunicación especializados con sede en la capital madrileña.

Javier Fernández dio la bienvenida a los representantes hoteleros, de turoperadores, alcaldes de la provincia que se concentraban en el patio de la Casa de las Alhajas con una clara intención: "Venimos a conquistar Madrid y el mundo. Traemos nuevos espacios para mostrar nuestra provincia y que la gente nos elija", aseguró.

El Turismo no va ya de visitar monumentos ni de coleccionar fotos. Ese mensaje está en la línea de la idea con la que el presidente de la Diputación llega a Fitur. "Hay que innovar y buscar el equilibrio entre la mejor ciudad del mundo que es Sevilla y la mejor provincia del mundo" porque son destinos que se complementan.

Una puesta de largo en Madrid la noche antes de la inauguración de Fitur que trae un sentido más porque "Sevilla no tiene cinco sentidos, según el presidente: oído para escuchar flamenco, vista Sierra Norte y Corredor de la Plata, olor para el incienso y azahar y mantecado. El tacto en nuestro abrazo y el sexto sentido que es la hospitalidad, que quien viene se siente sevillano", afirmó para asegurar que desde la Diputación siguen inventando nuevas fórmulas para el turismo de la mano todos. "De eso va esto, de que la gente nos elija", afirmó.

Lo que ha querido dejar claro es que "ha venido a trabajar con una agenda compuesta por más de 100 eventos para poner a Sevilla en la capital del mundo". Aquí Manu Sánchez ha recogido el guante lanzado y ha propuesto "sevillanizar Madrid para que, entre otras cosas, deje de poner tostadas de pan bimbo".

Tampoco ha faltado la vicepresidenta María Jesús Montero, que ha ejercido de sevillana con unas primeras palabras para Manu Sanchez:"Nos define nuestro acento, me he encontrado un defensor que nunca ha escatimado que ya está bien que cuando nos expresamos los andaluces con esa musicalidad piensa que no se nos entiende", afirmó María Jesús Montero.

La vicepresidenta recordó que el turismo en una provincia como la de Sevilla "es todo lo bueno que nos ha dejado el mestizaje. Somos un pueblo de acogida y sabemos que nuestros visitantes se sientan como uno más". Y más allá del turismo recordó que es tierra de innovación, con un guiño a Antonio Muñoz, que estaba entre el público, recordando cómo se puso en marcha la Agencia Espacial.

La Comunidad de Madrid es un mercado de gran interés turístico para la provincia de Sevilla, dado que, con el 18,60 % del total supone el segundo mercado nacional emisor de visitantes al territorio, después de la propia Andalucía (45,40 %), según los últimos datos del INE.

En total, en torno a 300 personas han acudido a esta presentación, denominada “gala sensorial” por su original diseño de dar a conocer los principales atractivos de la provincia de Sevilla a través de los sentidos, Todo conducido por Manu Sánchez y con las canciones de Marta Santos, de Villanueva del Río y Minas. La joven que ha encandilado a unos 400.000 seguidores con su guitarra y su teléfono y que se ha convertido en toda una referencia del flamenco pop con más de cinco millones de reproducciones de su primer lanzamiento Las cosas pequeñitas.

La presentación del destino contó con un coctel degustación ‘Sabores de la Provincia de Sevilla’, con un menú elaborado por la Taberna del Alabardero, establecimiento vinculado a la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla, a base de productos gastronómicos de los municipios sevillanos.

“Productos agroalimentarios cuyo poder evocador nos trasladan inevitablemente a los sitios de donde proceden y a la experiencia vivida en esos lugares. Una combinación, la de turismo y gastronomía, que es, sin duda, una fórmula eficaz para atraer visitas y fidelizarlas”, ha destacado Fernández.