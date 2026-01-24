El PSOE avisa que no hay ningún proyecto en marcha para ampliar la Feria de Sevilla

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Fran Páez, ha denunciado la ausencia de avances concretos en el proyecto de ampliación de la Feria de Abril, una iniciativa que el alcalde José Luis Sanz anunció durante la campaña electoral y de la que, casi tres años después, apenas se conocen detalles operativos. Páez ha cuestionado la falta de planificación del Gobierno Local ante una propuesta que fue incluso llevada al Pleno municipal sin que se hayan materializado pasos significativos.

"A enero de 2025 no sabemos nada de esa propuesta que hizo el alcalde en campaña y que llevó incluso al Pleno del Ayuntamiento sobre la ampliación de la feria", ha lamentado el edil socialista. Páez ha expresado su extrañeza ante las declaraciones del delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, quien aseguró que "todo está en marcha" y que la ampliación será posible en la Feria de 2027, pese a que no existe ningún contrato formalizado al respecto.

"La verdad es que nos parece extraño porque no hay ningún contrato encima de la mesa ni ninguna negociación con el Gobierno de España sobre los terrenos que afectan a dicha ampliación", ha advertido el concejal socialista, poniendo en duda la viabilidad del calendario anunciado por el equipo de gobierno popular.

Terrenos de titularidad estatal sin negociación iniciada

Según el plan presentado por el Ayuntamiento del PP, la ampliación de la Feria se ejecutaría sobre terrenos de titularidad del Gobierno de España. Sin embargo, el PSOE alerta de que, a pocos meses del supuesto inicio de las obras —previstas para después de la Feria de Abril de 2026, según anunció Alés—, no se han mantenido contactos oficiales con la Administración central para negociar la cesión o uso de dichos espacios.

Temor a confrontación política con el Gobierno central

En este contexto, Fran Páez ha expresado su temor de que José Luis Sanz utilice esta falta de planificación para "confrontar con el Gobierno de España a causa de los terrenos". El concejal socialista ha criticado la estrategia del alcalde sevillano: "Es lo único que sabe hacer este alcalde: confrontar con el Gobierno de España". Como contraste, Páez ha puesto como ejemplo a los alcaldes del PP en Málaga y Granada, quienes "consiguen negociando con el Gobierno de España cosas para sus ciudades", ha sentenciado.