El PSOE carga contra la Junta por la gestión sanitaria en Sevilla, con el Cerro Amate como epicentro del "caos"

La parlamentaria socialista Verónica Pérez ha cargado duramente contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, al que responsabiliza directamente del "colapso y el desastre" que, según ha denunciado, sufre la atención primaria en Sevilla y en el conjunto de Andalucía. "Es un presidente que está pisoteando la sanidad pública. Llegó al Gobierno andaluz mintiendo a la ciudadanía y sigue haciéndolo siete años después", ha declarado Pérez en una comparecencia frente al centro de salud de Cerro Amate, acompañada por la concejal socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Natalia Buzón.

Pérez ha señalado como ejemplo del deterioro del sistema sanitario el caso del distrito Cerro Amate, "donde los vecinos hacen cola desde muy temprano para intentar conseguir una cita con el médico". A su juicio, la situación es "insostenible en toda la ciudad". "La gente ya no puede más y está reaccionando", ha remachado.

En este sentido, ha recordado que las Mareas por la Sanidad han presentado más de 57.000 firmas para una Iniciativa Legislativa Popular en defensa del sistema público de salud. Además, ha denunciado que el Gobierno andaluz del PP “está lanzando una campaña de propaganda falsa sobre la supuesta reducción de las listas de espera”, ya que esa reducción “tiene trampa: el colapso del acceso a las consultas externas explica la irrisoria disminución de las personas que esperan una cirugía”.

La diputada ha insistido en que "más de dos millones de andaluces siguen en lista de espera", y ha acusado a Moreno Bonilla de "incumplir sus promesas electorales". "Prometió construir nueve centros de salud en Sevilla capital y no ha hecho ni uno", ha criticado. "En los próximos meses, los andaluces tienen que tomar una gran decisión: o apostar por una sanidad pública de calidad o por Moreno. No hay más".

Por su parte, la concejal Natalia Buzón ha lamentado que el presidente andaluz "no haya cumplido con su compromiso de construir dos nuevos centros de salud en Cerro Amate", un distrito que, ha asegurado, "sufre un déficit muy grande en atención primaria". Buzón ha denunciado la existencia de “graves problemas de infraestructuras, falta de pediatras y recortes en las urgencias". "Los pacientes van de un centro de salud a otro sin orden ni concierto, totalmente desesperados", ha concluido.