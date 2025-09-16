Listas de espera en Sevilla: Menos pacientes esperando, pero más retraso en especialidades clave

Menos pacientes esperando, pero largas demoras en especialidades clave. Es el resumen que mejor refleja las dos realidades que vive hoy la sanidad pública en la provincia de Sevilla a tenor de los últimos datos publicados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre listas de espera correspondientes al corte de junio de 2025.

De los mismos se extrae, por un lado, que el Plan de Garantía Sanitaria impulsado por la Junta de Andalucía ha mejorado generalmente las listas de espera sanitarias, tanto quirúrgicas como de consultas externas, pero por otro, todo tiene una lectura más puntillosa.

Así todo, las cifras demuestran que el objetivo se está cumpliendo tanto que el número de pacientes pendientes de una intervención con garantía de tiempo ha descendido en la provincia en 7.149 personas, pasando de 36.253 a 29.104. Asimismo, los casos fuera de plazo han caído de 12.695 a 4.557, lo que supone una reducción del 64%, y la demora media se ha reducido en 37 días, situándose ahora en 98. Esto ha permitido que el peso relativo de los pacientes fuera de plazo se desplome del 35% al 16% del total.

En paralelo, la actividad quirúrgica también ha aumentado en la provincia, alcanzando un total de 56.660 intervenciones realizadas durante el primer semestre del año, 2.930 más que en el mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento del 5,5%.

Por hospitales, el Virgen del Rocío se mantiene con cifras similares al año pasado (17.280 pacientes), mientras que el Hospital de Valme ha registrado la mayor bajada, pasando de 11.509 a 9.728 pacientes. El Hospital Macarena ha subido ligeramente hasta los 13.830 pacientes, mientras que en el Hospital de La Merced (Osuna) y en el Hospital del Aljarafe se han registrado descensos, quedando en 2.261 y 4.525 pacientes, respectivamente. También han disminuido los pacientes con garantía de tiempo: en el Virgen del Rocío pasan de 10.360 a 9.817; en el Valme, de 7.823 a 6.395; en el Macarena, de 9.177 a 8.515; en La Merced, de 2.540 a 1.526; y en San Juan de Dios del Aljarafe, de 3.289 a 2.851.

En cuanto a la demora media para ser intervenido quirúrgicamente, los datos reflejan una evolución desigual entre los hospitales sevillanos. Mientras que el Virgen del Rocío ha incrementado su media de espera de 171 a 198 días en el último año, otros centros han logrado recortes notables. Es el caso del Hospital de La Merced, en Osuna, que ha pasado de 143 a sólo 88 días, o del San Juan de Dios del Aljarafe, que reduce su media de 216 a 156 días. También bajan los tiempos en el Hospital de Valme (de 151 a 135 días) y en el Macarena (de 134 a 130). En conjunto, la provincia registra una demora media de 156 días, apenas tres menos que en junio de 2024. Por su parte, en una comparativa con los datos de final del año pasado, el Virgen del Rocío también se lleva la peor parte, siendo el único en el que aumenta este parámetro desde los 192 días de diciembre de 2024 a los 198 del pasado junio.

Por otro lado, también hay evolución en los datos referidos a las consultas externas. Según la última actualización, entre diciembre de 2024 y junio de 2025 la lista de espera para la primera cita con un especialista ha descendido ligeramente en la sanidad pública en Sevilla, pasando de 173.744 a 171.818 pacientes, aunque la mejora más significativa se observa en los pacientes fuera de plazo, que han pasado de 93.704 a 84.008, es decir, 9.696 menos. La demora media también ha bajado, situándose en 111 días frente a los 126 del semestre anterior. En total, la actividad durante este periodo alcanzó los 2.009.036 actos, con un incremento del 1% respecto al año anterior.

Sin embargo, la presión asistencial sigue siendo especialmente alta en determinados hospitales y especialidades. Pese a estos avances, la presión asistencial continúa siendo elevada en varios centros y especialidades. El Hospital Virgen del Rocío acumula 57.815 pacientes esperando una consulta externa, de los cuales 24.468 llevan más de 60 días. Especialidades como Oftalmología (146 días de demora y 8.034 pacientes fuera de plazo) y Angiología (134 días) siguen desbordadas. La mayoría de las consultas proceden de atención primaria (46.072), con una demora de 79 días, mientras que las interconsultas hospitalarias, aunque con menos pacientes (11.743), también reflejan demoras relevantes, con 66 días de media.

En Valme, la situación es aún más delicada, con una media general de 138 días de espera. Entre las especialidades más afectadas destaca Dermatología, con 7.503 pacientes y una demora de 210 días; Alergología, con 3.597 pacientes y 161 días de espera; y especialmente Angiología y Cirugía Vascular, con una demora media récord de 315 días para sus 3.181 pacientes. También destacan Neurología (210 días de media) y Aparato Digestivo (199 días).

El Hospital Macarena registra una lista de espera de 29.336 pacientes, de los cuales 12.888 esperan más de 60 días, con una demora media general de 122 días. Cirugía Ortopédica y Traumatología es la especialidad más afectada, con 12.055 pacientes y una media de espera de 239 días. Le siguen Oftalmología, con 4.722 pacientes y 49 días de media; Ginecología, con 2.720 pacientes y 37 días; y Rehabilitación, con 2.644 pacientes y 42 días.

En el Hospital de Osuna, la lista de espera asciende a 18.529 pacientes, con una demora media de 148 días. Casi el 60% de los pacientes (11.038) superan los 60 días de espera. Oftalmología es la especialidad más saturada y alcanza los 273 días de media. En el Aljarafe, la misma especialidad acumula 6.504 pacientes y 160 días de espera. El centro tiene 19.587 pacientes en lista de espera para consultas externas, con una demora media de 95 días. De ellos, 9.825 superan los dos meses de espera. Oftalmología lidera en volumen y demora, con 6.504 pacientes y una media de 160 días.