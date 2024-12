El PSOE cuestiona a Ana Jáuregui como gerente del Alcázar de Sevilla

El grupo municipal socialista ha acusado este lunes al gobierno de José Luis Sanz, y especialmente a su portavoz, Juan Bueno, de no importarles el conjunto patrimonial del Real Alcázar. Han recordado que habían solicitado que nombrasen a un director de conservación, ya que la gerente, Ana Jáuregui, "no tiene experiencia en materia de conservación patrimonial y sus cargos como decana del Colegio Oficial de Graduados Técnicos e Industriales de Sevilla y vicepresidenta del Consejo General de Ingeniería Técnica Industrial de España le impiden dedicar toda su jornada laboral a su puesto como gerente del Alcázar." Entre las consecuencias de esta situación se encuentran que haya tardado 14 meses en planificar la reposición de árboles destrozados por la borrasca Bernard de octubre de 2023. También cuestionan la apertura de zanjas de profundidad excesiva para instalar el desmesurado cableado para el espectáculo nocturno de luces en los jardines del monumento.

"Cuando Juan Bueno habla de reforestación, que no es tal porque trata a los jardines históricos como si fuera la reforestación de un alcornocal, y dice que se debe a la falta de inversiones de años pasados, miente para ocultar que no ha intervenido para reponer la quincena de árboles que fueron derribados en los jardines delAlcázar por la borrasca Bernard hace ya 14 meses. También obvia que estos jardines son históricos, y sus especies únicas. Y no sólo eso: horadó gran parte de estos jardines con máquinas excavadoras sin control patrimonial para meter el cableado del espectáculo ‘Naturaleza encendida’, para lo que abrió zanjas junto a las raíces de ejemplares centenarios", según ha explicado la portavoz adjunta del PSOE municipal, Sonia Gaya.

La concejal socialista argumenta que inversiones en la conservación de los jardines se contrataban y ejecutaban todos los años. Ha ensalzado la profesionalidad de los jardineros del recinto palaciego, "que tienen tanta como le falta al señor Juan Bueno". Gaya ha acusado a Sanz y a Bueno, este último como responsable directo del Alcázar, de mantener sin dirección de conservación un monumento que está declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. "La actual gerente, que es ingeniera industrial, no considera necesario que haya un director de conservación que realmente entienda y sepa de patrimonio y el alcaide del Alcázar, Andrés Luque Teruel, que está centrado en su trabajo como profesor universitario, no puede estar en el día a día del palacio", abunda.

Contratos por la vía de urgencia

Un claro ejemplo de que Sanz y Bueno mantienen a una gerente a tiempo parcial es la tramitación administrativa por vía de urgencia de contratos de tanta relevancia para el monumento como la gestión y venta de entradas, con casi dos millones de euros de presupuesto, o haber llegado con el agua al cuello para el contrato de la seguridad y vigilancia, con 5,5 millones de importe de licitación, a pocos días de expirar el año y de la vigencia del actual contrato.

"En vez de mentir tanto, el señor Bueno debería preocuparse más por la conservación patrimonial del Alcázar nombrando una Dirección General de Conservación que priorice la importancia patrimonial del monumento en cada una de las actuaciones que se llevan a cabo allí , y no otras cosas, y exigiendo que la señora Jáuregui destine su tiempo completo al recinto palaciego, como requiere su contrato como gerente del mismo", concluye la concejal socialista.