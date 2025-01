El PSOE denuncia la "chapuza y la irresponsabilidad" de Tussam por los pagos con tarjeta

Un billete del tranvía abonado con tarjeta, pero que no puede ser controlado por los inspectores de Tussam.

El concejal del PSOE Juan Carlos Cabrera ha denunciado este lunes la "chapuza y la tremenda irresponsabilidad" de Tussam en relación con los pagos con tarjeta, que no pueden ser verificados por los inspectores porque el sistema informático no lo permite, tal y como ha denunciado este periódico. "¿Saben ustedes que desde junio de 2024 el sistema de pago por tarjeta no se puede validar por los inspectores de Tussam? Es una tremenda irresponsabilidad que se ponga un sistema de pago sin que efectivamente haya sido posible este control", ha denunciado el edil socialista.

Cabrera se ha preguntado por qué el Ayuntamiento ha implantado este sistema y, sobre todo, si "¿en siete meses no ha tenido tiempo la empresa de Tussam para establecer un software que posibilite ese control del sistema de pago por tarjeta?", por lo que a su juicio esto supone una "tremenda irresponsabilidad, una negligencia, una falta de diligencia en una empresa pública donde los fondos públicos no están siendo controlados".

"Saben además que quedan expuestos los ingresos de Tussam a no ser posible la fiscalización del pago", ha afirmado el concejal Cabrera, que ha insistido en que esto supone una "tremenda irresponsabilidad o una chapuza más del gobierno del señor Sanz a la que nos tiene acostumbrados".

Así, el edil socialista ha indicado que el alcade "decía que cuando llegara iba a poner esta empresa en el punto alto de la excelencia y algo tan cotidiano, tan a diario como el sistema de pago, no se puede hacer. Por tanto, chapuza tras chapuza del gobierno del señor Sanz", ha concluido.