El PSOE denuncia el engaño de Sanz tras cambiar ahora su promesa de colocar en martes el festivo de la Feria

El grupo municipal socialista ha denunciado hoy el nuevo engaño de José Luis Sanz en torno al festivo de la Feria de Abril de 2025 puesto que, durante su campaña en favor del cambio de modelo para el arranque el Lunes del Pescaíto, propuso que el festivo fuera el martes, y no el miércoles como recoge ahora la propuesta que ha elevado al Pleno del Ayuntamiento de Sevilla de este jueves. Pero, además, plantea el miércoles como festivo sin que haya culminado siquiera la tramitación administrativa del cambio del formato de Feria, que está regulada por una ordenanza municipal. Es decir, a día de hoy, la Feria de Abril de 2025 continúa siendo de domingo a sábado, y no de martes a domingo.

“Todo es un despropósito con este alcalde. Por un lado, está el engaño a los sevillanos y las sevillanas, a los que planteó, durante la consulta que orquestó para cambiar el modelo de la Feria de Abril, que el martes sería festivo en Sevilla en lugar del miércoles para que así las familias pudieran disfrutar más tiempo de la noche del Lunes de Pescaíto. Promesa que lanzó desde el absoluto desconocimiento de las necesidades de abastecimiento alimentario que tienen los caseteros, del calendario de actividades de Mercasevilla y de cómo funciona la logística en el Real. Y, por otro lado, está la incongruencia de llevar a Pleno una propuesta de festivo sin tan siquiera saberse a día de hoy cuál será el formato definitivo de la Feria de Abril de 2025”, según ha explicado la concejala socialista Encarnación Aguilar, responsable de los temas de Fiestas Mayores en el PSOE.

En consecuencia, el grupo socialista pedirá la retirada del punto del orden del día del Pleno del Ayuntamiento que hace referencia al festivo de la Feria 2025 hasta que se someta a votación el cambio de la ordenanza planteado por José Luis Sanz para regresar al modelo tradicional de martes a domingo, “según la consulta que realizó, una consulta que, además de estar ensombrecida por sospechas de fraude, tan sólo consiguió dividir a la ciudad”, ha recordado Aguilar. “No ha terminado aún de hacer los deberes en la ordenanza de la Feria y trae el festivo ya, lo cual resulta incoherente”, ha abundado.

La concejala socialista ha recordado, asimismo, que no es el único engaño de Sanz en torno a la Feria. En plena Feria de 2024, y a pesar de haber prorrogado el Presupuesto de 2023 meses antes, anunció que en 2025 ya estarían las 300 casetas prometidas de ampliación del Real, para después desdecirse y acusar a la oposición de boquearlas por falta de Presupuesto. “O mintió a la Prensa con su anuncio o simplemente no tenía ni idea de qué estaba hablando. No sabe gestionar y tiene un problema muy serio con la mentira”, ha concluido Encarnación Aguilar.