El PSOE exige a José Luis Sanz explicaciones tras confirmarse que el brote de gripe aviar es altamente patogénico

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, exige a José Luis Sanz que explique a la ciudadanía cuál es la situación real en la ciudad tras confirmarse que el brote de gripe aviar detectado en los parques de la ciudad es altamente patogénico.

Este jueves, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado en su página web, donde se publican las últimas notificaciones registradas de enfermedades de los animales de declaración obligatoria en España, que el virus hallado en las aves muertas en los parques de Sevilla es el H5N1, el de mayor poder de contagio.

“Llevamos dos semanas instando al Gobierno de Sanz a que ponga en marcha medidas preventivas esperando lo peor; pues bien, ya está confirmado y el Ayuntamiento no está actuando desde nuestro criterio, con el rigor, la seriedad y la celeridad que un problema de salud pública como éste exige”, advierte Antonio Muñoz.

Para el PSOE hay muchas cuestiones por responder. De entrada, el Ministerio ha confirmado dos focos: se entiende que uno es el detectado en el Parque del Tamarguillo, el primer parque que se cerró. Y hasta hoy, más de una semana después de aparecer las primeras aves muertas, no se ha procedido a cerrar el Parque de Miraflores, donde habrían aparecido también varias decenas de aves afectadas. Y los Jardines del Real Alcázar. !"¿Cuál es el segundo foco?", se preguntan.

“Hay algo que me parece una tremenda irresponsabilidad: si los jardines del Alcázar se han cerrado tras aparecer dos aves muertas, lo coherente sería que el Parque de María Luisa, donde hubo también seis aves muertas, estuviese cerrado y no lleno de visitantes dando de comer a los patos en los estanques, como hemos podido comprobar en la tarde de ayer jueves” , ha comentado Antonio Muñoz.

El portavoz socialista reitera que la ciudadanía debe estar informada sobre qué marcan los protocolos y cómo deben actuar en lugares públicos donde se convive con aves. “Hay leyes y ordenanzas que marcan medidas preventivas pero también está en sentido común que nos dice a todos que ante las sospechas, incluso antes de confirmarse la virulencia del virus, es recomendable que la ciudadanía no se acerque a las aves ni las alimente y que el Ayuntamiento ponga cartelería visible recordando tanto los riesgos como las buenas prácticas. Y esto no lo hemos visto”, apunta Muñoz.

Desde el PSOE se insta al alcalde a que, con carácter urgente, se convoque a los portavoces y les dé explicaciones. También que se cierren todos los parques con avifauna de manera preventiva, se instale cartelería informando a la ciudadanía y se insista en el seguimiento de los trabajadores y trabajadoras que cumplen con su obligación en dichos parques.

“Queremos saber si las medidas de protección que se están ejecutando son las adecuadas y que la coordinación con la Junta de Andalucía, que es la competente en esta materia y que no hemos oído tampoco, existe y se ejerce de manera eficaz”, añade el portavoz.