El PSOE exige a la Junta que rectifique con el Metro para hacerlo soterrado en Los Bermejales y en Bellavista

El PSOE se suma a la petición de los vecinos para que el Metro vaya soterrado en Los Bermejales

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha expresado su oposición frontal al trazado previsto por la Junta de Andalucía para la ampliación de la Línea 3 del Metro de Sevilla, que contempla un tramo en superficie de más de 500 metros en Los Bermejales y actuaciones de características similares en Bellavista.

EL PSOE está finalizando la redacción de sus alegaciones al proyecto tanto en Los Bermejales como en Bellavista, con el objetivo de exigir un trazado completamente soterrado, tal y como se había planteado en etapas previas del diseño de la línea.

El portavoz socialista, Antonio Muñoz, ha calificado el proyecto como “un auténtico contrasentido que va contra toda lógica”, subrayando que “la intención de la Junta de Andalucía, con el visto bueno de José Luis Sanz, es que a su paso por Bellavista o por el Paseo de Europa el Metro vaya en superficie”. Muñoz ha alertado de que esta decisión supondría que “el Metro cruce una avenida que hoy es un gran espacio público, lleno de negocios y de disfrute para los vecinos de Los Bermejales, destruyéndolo por completo”.

Muñoz ha mantenido esta semana una reunión con afectados y vecinos de Los Bermejales, entre otros con la Asociación Bermejales 2000 o la plataforma de asociaciones que defiende un Metro soterrado en Bellavista, donde pudo conocer de primera mano sus preocupaciones y propuestas.

Durante el encuentro, insistió en que “el Metro tiene que ir bajo tierra tanto en Bellavista como en Los Bermejales: es un principio básico. Donde haya trama urbana y vivienda, el Metro debe ir soterrado”.

El PSOE advierte de que los propios planos difundidos por la Junta confirman que, pese a los anuncios iniciales, el Metro emerge a la superficie tras la estación de Los Bermejales, afectando a vías principales como el Paseo de Europa, avenida de Finlandia, Estonia e Irlanda. En Bellavista, el proyecto también prevé intervenciones con importantes afecciones urbanas derivadas del trazado en superficie.

“El PSOE va a defender lo mismo que piden los vecinos: un Metro soterrado, seguro y de calidad, que mejore la movilidad del sur de Sevilla sin destruir espacios urbanos ni perjudicar la vida diaria de los barrios”, ha concluido Muñoz