El PSOE pide explicaciones al alcalde de Sevilla por la suspensión del Salón del Motor

El Grupo Municipal Socialista ha exigido al gobierno de José Luis Sanz "explicaciones claras por la suspensión del Salón del Motor en FIBES, que ayer se achacó a las lluvias y también a un supuesto fallo técnico". Se trata, además, del mismo tipo de incidencia que ya se produjo en julio de 2024, lo que demuestra la falta de mantenimiento y previsión del actual Gobierno local.

El concejal socialista Francisco Páez ha criticado que desde el Gobierno del PP se intente culpar al anterior Gobierno socialista de esta incidencia, argumentando deficiencias en el recinto heredadas del anterior mandato. “El PP prefiere buscar excusas antes que asumir responsabilidades. En ocho años de Gobierno no cancelamos ningún salón, y el PP ya lleva éste y también Mangafest el año pasado, por ejemplo”, ha señalado el concejal.

El PSOE dejó previstos los planes de inversión y modernización de FIBES, precisamente para garantizar el correcto funcionamiento del recinto y su proyección como motor económico y turístico de la ciudad.

En este sentido, el edil ha recordado que el anterior mandato socialista dejó en marcha un plan de modernización de las instalaciones de Fibes con una inversión específica para renovar equipamientos y mejorar el salón Itálica, así como el incremento del convenio de mantenimiento para reforzar la conservación del recinto. Se renovaron luminarias con un contrato de eficiencia energética y se arreglaron barreras y medidas de seguridad.

Además, ha añadido que el Gobierno socialista impulsó planes estratégicos de sostenibilidad, digitalización y promoción turística con una inversión conjunta de más de 11 millones de euros, que incluían mejoras directas para las infraestructuras y servicios de la empresa pública Contursa.

“El PP heredó una planificación sólida y con financiación garantizada. Si hoy se suspenden eventos por fallos técnicos, es porque no han sabido continuar el trabajo que se dejó hecho”, ha afirmado Páez, que se pregunta qué tipo de gestión está haciendo el PP y cuáles son sus planes de futuro.

Desde el PSOE se advierte también de que estas cancelaciones dañan la imagen de Sevilla y su capacidad para atraer congresos y ferias de primer nivel. “Cada evento que se cancela supone una pérdida para la economía local y para la confianza del sector”, ha subrayado el concejal, que lamenta el declive que está registrando Fibes en el último año.

El Grupo Municipal del PSOE ha pedido al alcalde transparencia y explicaciones públicas sobre las causas reales de la suspensión, así como un plan urgente de revisión técnica que garantice la normalidad de la actividad en FIBES durante los próximos meses.