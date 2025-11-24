El PSOE urge soluciones a la movilidad y critica el incumplimiento de Sanz con la Oficina de Coordinación de Obras

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha denunciado este lunes el claro incumplimiento electoral del alcalde José Luis Sanz, quien prometió durante la campaña de 2023 la creación de una Oficina de Coordinación y Planificación de Obras para acabar con “el caos y las complicaciones” en la movilidad de la ciudad, pero casi tres años después dicha oficina se desconoce.

Muñoz ha subrayado que el compromiso anunciado por Sanz antes de las elecciones del 28 de mayo de 2023 —cuando aseguraba que esta oficina lideraría y controlaría las grandes actuaciones de la ciudad, aportaría planificación y aplicaría soluciones tecnológicas— ha quedado reducido a un simple eslogan de campaña. “Ni hay planificación, ni hay coordinación, ni hay alternativas, sólo improvisación”, ha afirmado.

El portavoz socialista ha advertido de que la ausencia de esta oficina prometida está generando hoy un auténtico caos circulatorio en Sevilla, agravando los problemas de movilidad y dificultando la vida cotidiana de miles de vecinos. “Las obras se ejecutan sin planificación, sin alternativas viables y, lo que es peor, sin diálogo con los principales afectados: vecinos, taxistas o comerciantes”, ha explicado.

Como consecuencia, barrios enteros de la ciudad se están convirtiendo en “auténticas ratoneras”. “El alcalde no tiene ningún plan válido para que Sevilla funcione”, ha concluido el portavoz socialista, que ha reclamado al gobierno municipal seriedad, planificación real y diálogo con los sectores afectados.