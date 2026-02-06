El Puerto de Sevilla cierra la entrada y salida de barcos por la climatología adversa en la desembocadura

El puente de las Delicias y el Muelle de Tablada.

El Puerto de Sevilla ha restringido la navegación de entrada y salida de barcos por razones de seguridad debido a las condiciones meteorológicas actuales de olas y viento en la desembocadura, en Sanlúcar de Barrameda.

"Está restringida la navegación, habiéndose suspendido en coordinación entre la Autoridad Portuaria, la Corporación de Prácticos y Capitanía Marítima, el servicio de barqueo por motivos de seguridad. Esto es debido a las condiciones meteorológicas muy adversas en la desembocadura, por viento y altura de ola", ha aclarado la dirección del Puerto de Sevilla a este periódico.

En estos momentos hay 5 barcos esperando a que la climatología mejore para poder salir.

Siguen operativas las actividades del Puerto de Sevilla de entrada y salida terrestre, así como la actividad dentro de las instalaciones portuarias, precisa la Autoridad Portuaria.