El Puerto de Sevilla cierra la entrada y salida de barcos por la climatología adversa en la desembocadura
Cinco barcos están esperando en sus muelles a que las olas y el fuerte viento actual se amainen para poder salir
El Puerto de Sevilla acaba 2025 con más tráfico de mercancías y un resultado de explotación de 4 millones de euros
El Puerto de Sevilla ha restringido la navegación de entrada y salida de barcos por razones de seguridad debido a las condiciones meteorológicas actuales de olas y viento en la desembocadura, en Sanlúcar de Barrameda.
"Está restringida la navegación, habiéndose suspendido en coordinación entre la Autoridad Portuaria, la Corporación de Prácticos y Capitanía Marítima, el servicio de barqueo por motivos de seguridad. Esto es debido a las condiciones meteorológicas muy adversas en la desembocadura, por viento y altura de ola", ha aclarado la dirección del Puerto de Sevilla a este periódico.
En estos momentos hay 5 barcos esperando a que la climatología mejore para poder salir.
Siguen operativas las actividades del Puerto de Sevilla de entrada y salida terrestre, así como la actividad dentro de las instalaciones portuarias, precisa la Autoridad Portuaria.
