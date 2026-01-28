El Puerto de Sevilla cierra 2025 con más tráfico de mercancías y un resultado de explotación de 4 millones de euros

El Puerto de Sevilla ha cerrado la anualidad 2025 con un crecimiento del 3,43% en el tráfico de mercancías hasta superar los 4,4 millones de toneladas respecto al año anterior, en especial por la evolución favorable de los fertilizantes, de las chatarras de hierro y del contenedor.

El lado más negativo ha sido la bajada de trenes de mercancías que entran a las instalaciones portuarias. El descenso del número de trenes de mercancía es de un 13% con 975 convoyes, frente a los 1.122 trenes que registró en 2024. Un factor determinante de la menor cantidad de trenes de mercancías al Puerto de Sevilla es el retraso monumental que llevan las obras del acceso directo ferroviario. Adif lo adjudicó para un año de ejecución en junio de 2022 y acumula nada menos que tres años y medio de demora. El reciente soterramiento de las líneas de alta tensión que bloqueaban su avance este año debe agilizar su finalización a lo largo de este año.

La Autoridad Portuaria califica como "año récord" el balance económico: un importe neto de la cifra de negocio de 23,9 millones de euros y beneficios de explotación de 4 millones. En 2024 el resultado de explotación fue superior: 6,5 millones de euros, lo que permitió colocar en positivo la rentabilidad anual del Puerto de Sevilla tras varios años en negativo.

La dirección del Puerto considera que ha sido un año favorable para la institución, tanto por el incremento de la actividad portuaria (+ 3%), como por los nuevos desarrollos empresariales que suman más de 100.000 metros cuadrados otorgados en concesión.

En 2025 despunta el movimiento de abonos, con el mejor registro de la última década; el contenedor, reforzado por la nueva conexión con Canarias; y las chatarras del hierro destinadas a las siderúrgicas del área de influencia portuaria.

Las nuevas concesiones a empresas rebasan los 100.000 m2 al sur del puerto, en la dársena y en la península del Cuarto, y en la ZAL. Entre las nuevas concesiones tramitadas destacan las ampliaciones de las terminales portuarias al sur; el desarrollo de la península del Cuarto que albergará una planta de biogás y otra dedicada al reciclaje y tratamiento de residuos; y la expansión de la Zona de Actividades Logísticas con nuevas naves. La dirección del Puerto dice que esta apuesta empresarial evidencia el alto grado de compromiso de la Comunidad Portuaria y refuerza la competitividad del puerto sevillano.

En cuanto a la inversión pública, ha rondado los 6 millones de euros destinados a proyectos para favorecer la digitalización y la ampliación de las infraestructuras ferroviarias; así como para dotar con mayor capacidad la infraestructura eléctrica de la margen izquierda de la dársena, lo que favorecerá desarrollos como el distrito urbano portuario y la instalación de nuevas empresas en la dársena del Cuarto.

Líder en fertilizante

Por tipo de mercancías, crecen un 8,14% los graneles sólidos, que se transportan sin envasar ni empaquetar en grandes cantidades en la bodega de buques, vagones o camiones. Dentro de este grupo repuntan los abonos naturales y artificiales, que alcanzan las 608.800 toneladas (+12,94%), el mejor resultado en los últimos diez años. El Puerto sostiene que estos datos lo consolidan como líder nacional en importación de fertilizantes, y lo afianzan como nodo logístico para el sector por sus instalaciones, y experiencia y valor añadido que aportan a las mercancías los operadores.

Dentro de los graneles sólidos, también despuntan las chatarras del hierro con un incremento del 19,28%, lo que suponen 476.700 toneladas movidas en 2025. Esta mercancía se destina a las dos plantas siderúrgicas del área de influencia del Puerto de Sevilla, situadas en Alcalá de Guadaíra y Jerez de los Caballeros.

Respecto a los graneles líquidos, descienden un 8,57%, hasta las 519.000 toneladas, debido a la bajada experimentada por los aceites y grasas. A pesar de esta cifra, 2025 se mantiene como la segunda mejor anualidad de la última década para este tipo de tráfico.

Más medios y capacidad logística

La dirección del Puerto destaca que durante 2025 se sentaron las bases de nuevos desarrollos que potenciarán el crecimiento y la competitividad portuaria. Las ampliaciones de Sevitrade y Aldeport, dos de los grandes operadores logísticos de Sevilla, modernizarán las instalaciones portuarias con nuevas naves y tanques para líquidos, en especial, dedicados a optimizar el transporte de productos agroalimentarios.

Además, la entrada de Estibadora Sevillana en el capital de Euroports Carbón Puerto ha reforzado la capacidad operativa de esta última, al incorporar medios técnicos e infraestructuras en el Muelle de Norte.

Un 13% menos de trenes y más conexiones con Canarias

El tráfico del contenedor evoluciona ligeramente al alza, sobre todo tras la incorporación de una nueva línea marítima semanal que conecta Sevilla con el archipiélago canario.

Como plataforma sincromodal que integra los modos de transporte marítimo, ferroviario y por carretera para optimizar la cadena de suministro, el Puerto de Sevilla registró un aumento del 7% en el número de buques, hasta 991, y un crecimiento del 4,5% en el volumen total de capacidad de los buques que llegan (GT arqueo bruto). Por el contrario, desciende el número de trenes de mercancía un 13% con 975 convoyes.

Ahora, son cinco las conexiones marítimas semanales con las islas, tres ofrecidas por CMA CGM y dos por Boluda Lines.

En total, la Terminal Marítima del Guadalquivir movió 1,1 millones de toneladas (+1,37 %) y 156.644 TEU (+2,83 %).

En septiembre, la naviera CMA CGM intensificó su presencia en el Puerto de Sevilla con la puesta en servicio del buque CT Pachuca entre Sevilla – Canarias.

Más cruceristas y escalas

En 2025, más de 23.800 cruceristas visitaron Sevilla (+ 11,71 %) y se contabilizaron 82 escalas (+ 9,33 %). A finales de año, la Autoridad Portuaria impulsó el negocio del crucero y megayate con la adjudicación de la gestión de estas dos líneas a Global Ports and Ocean Platform Marinas.

Esta alianza empresarial, conformada por Global Ports Holding Limited, el mayor operador global de terminales de cruceros del mundo; y Ocean Platform Marinas (OPM), uno de los principales gestores de marinas de grandes esloras en España, potencia la oferta del puerto sevillano para atraer más escalas durante los próximos 25 años. A lo largo de las distintas fases del proyecto, Global Ports and OPM Sevilla invertirá más de 5 millones de euros destinados, principalmente, al desarrollo de la nueva terminal en uno de los históricos tinglados del Puerto de Sevilla, dentro del ámbito del Distrito Urbano Portuario. Además, el programa de inversión también recoge mejoras en las áreas de atraque, optimización del flujo de pasajeros, soporte especializado para grandes yates y facilidades técnicas para invernada y reparaciones a flote.