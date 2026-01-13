Red Eléctrica soterra la línea que bloqueaba la obra del tren del directo al Puerto de Sevilla

Vista de las obras del futuro acceso ferroviario al Puerto que apenas han avanzado en estos años.

Red Eléctrica (REE) ya ha concluido el soterramiento de la línea eléctrica que ha bloqueado durante tantos años la obra para el acceso directo del tren de mercancías al Puerto de Sevilla. Lo confirmaron este lunes a este periódico tanto la empresa eléctrica como la consejería de Industria de la Junta a preguntas de este diario.

"El tramo que había que soterrar ya está terminado. El proyecto de soterramiento de la línea encargado por Adif ya está concluido, y la Junta emitiíó el acta de explotación a finales de diciembre pasado. Este acta es la autorización para su puesta en servicio, certifica que se han finalizado las obras y cumplen con toda la normativa", explica Red Eléctrica.

En efecto, el acta de explotación al soterramiento de tal línea eléctrica se dio el pasado 22 de diciembre, precisa la consejería de Industria y Energía de la Junta que dirige Jorge Paradela.

La obra para agilizar la circulación del tren de mercancías al Puerto de Sevilla se adjudicó para un año de obras en junio de 2022 y acumula nada menos que tres años y medio de demora. Esta obra requiere finalmente una inversión de 54 millones de euros tras sumar al proyecto inicial la electrificación del ramal, en contraste con el importe de adjudicación inicial por 19,4 millones.

Nuevo acceso ferroviario al Puerto de Sevilla. / Departamento De Infografía/ Aitor Lubián

El nuevo ramal al Puerto (2,48 km) directo y electrificado evitará el paso y las maniobras de inversión que actualmente deben realizar los trenes de mercancías en las estaciones de La Salud, Dos Hermanas o incluso Utrera, todas ellas pertenecientes al núcleo de Cercanías de Sevilla, beneficiando también al servicio de viajeros al reducir el paso de trenes de mercancías por esta red.

El nuevo ramal de 2,5 km directo y electrificado al Puerto

La línea eléctrica que había que soterrar es la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV en el tramo AP. 11B-SE Quintos afectada por las obras del nuevo acceso ferroviario al puerto de Sevilla.

Red Eléctrica es propietaria de la línea aérea de transporte de energía eléctrica a 220 kV doble circuito, denominada Don Rodrigo–Quintos/Entrenúcleos-Quintos 1, que tiene su origen en las subestaciones de Don Rodrigo y Entrenúcleos y su final en las subestaciones de Quintos y Quintos 1 con una longitud de 23,408 kilómetros y 4,916 kilómetros, respectivamente.

La nueva línea doble circuito (DRO-QUI / ENTR-QUI cto.1) tendrá una longitud subterránea de 457 y 473 metros, respectivamente, y una longitud aérea de 2,02 kilómetros.

Sin el tendido que afectaba, los trabajos del acceso directo ferroviario del tren de mercancías deberían avanzar ahora con la máxima rapidez.

Las obras se adjudicaron por parte del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en junio de 2022 a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Dragados, Tecsa y Heliopol por 19,4 millones y un plazo de ejecución de 12 meses a partir de la firma del contrato. El replanteo de la obra se firmó en enero de 2024. Este acceso directo reducirá más de dos horas el tiempo de trayecto de las mercancías desde la Negrilla al Puerto.