El Puerto de Sevilla estudia una oferta para recuperar el Puente de Hierro

Una vez que ha finalizado el plazo de presentación de ofertas para la rehabilitación del Puente de Alfonso XIII, también conocido como Puente de Hierro, la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha recibido una propuesta al respecto, por parte del Instituto Técnico de Materiales y Construcciones S.A. (Intemac), que en estos momentos se está evaluando. Los trabajos de redacción del proyecto tendrán una duración de ocho meses desde la firma del contrato, según confirman fuentes del Puerto.

La APS lanzó el pasado mes de julio un concurso público para la redacción del proyecto constructivo de restauración del citado puente para la conservación en su ubicación actual, dentro del futuro distrito urbano portuario "como pieza protagonista del 'Teatro del Puente'".

Con un presupuesto base de licitación de 150.000 euros, el proyecto constructivo desarrollará las soluciones planteadas en el análisis estructural del Plan de Conservación y Puesta en Valor del Puente de Hierro. Los trabajos licitados abarcarán todos los aspectos relacionados con la restauración que garanticen la seguridad estructural del mismo, incluyendo la restitución de elementos de su configuración original, como los contrapesos.

El proyecto contemplará la definición de los ensayos de carga, comprobación de la estructura y de la cimentación, definición de actuaciones de tipo estructural; así como los cálculos necesarios para su justificación según la normativa vigente.

El IAPH y la US

Este documento ha sido coordinado por la institución portuaria en colaboración con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH) y la Universidad de Sevilla (US), que han participado en su redacción.

El futuro equipamiento cultural será parte del Parque del Puerto, la zona verde que conectará el Parque del Guadaíra con la dársena. Destacará por su contacto con la lámina de agua.

Desde 2024, la Autoridad Portuaria ha invertido 70.000 euros para recuperar el Puente de Alfonso XIII. Por una parte, inició los trabajos con la US y el IAPH para la elaboración de un Plan de Conservación de la infraestructura que analizó el estado del puente y de su entorno inmediato. Entre estos trabajos, se realizó un escaneado láser y modelado 3D que ha servido como punto de partida para la puesta en marcha y seguimiento de un sistema de información basado en metodología BIM.

En vísperas de 1929

En abril de 2026 se cumplen 100 años desde que Alfonso XIII, a bordo del crucero argentino Buenos Aires y seguido de otras embarcaciones de la Marina española, inaugurara la corta de Tablada y el Puente de Hierro. Esta actuación marcó el inicio del puerto moderno, al ampliar la línea de muelle, naves y tinglados hacia el sur. Coincidió con el desarrollo de la ciudad, impulsado por la Exposición Iberoamericana de 1929.

Este puente permitió durante décadas el tráfico marítimo de embarcaciones hasta los muelles situados más al sur. Estuvo en funcionamiento hasta principios de los años 90. En el contexto de la Exposición Universal de Sevilla fue sustituido por el actual Puente de las Delicias, lo que lo dejó sin uso por duplicidad de las infraestructuras.