¿Qué supermercados abren en Sevilla el 13 de octubre?

El 12 de octubre es el Día Nacional de España. Sin embargo, este año coincide en domingo y algunas comunidades autónomas, como Andalucía, han decidido pasar la celebración al lunes siguiente. Es decir, al 13 de octubre. Por lo tanto, durante esa jornada, numerosos establecimientos permanecerán cerrados para que sus trabajadores puedan disfrutar de un merecido descanso.

Ahora bien, para aquellas personas que necesiten realizar alguna compra importante, hay supermercados que sí abrirán sus puertas con el fin de satisfacer la demanda prevista. La mayoría de ellos cuenta con localizadores web, a través de los que es posible acceder a los horarios de apertura de cada establecimiento y consultar su disponibilidad durante los días festivos. A continuación, vamos a ver qué tiendas abren el puente de octubre en Sevilla.

Mercadona

Mercadona es una de las cadenas más populares que existen en la actualidad, pero no suele abrir en jornadas no laborables. El 12 y el 13 de octubre no serán una excepción y los consumidores habituales del supermercado deberán buscar otras alternativas. Por lo menos hasta el martes, cuando vuelva a abrir en su horario habitual: de 09:00 a 21:30 horas.

Carrefour

Como decíamos al principio, Carrefour es una de las cadenas que cuenta con localizador web. Es decir, un portal abierto al público para consultar la disponibilidad de sus tiendas; y es realmente útil, ya que los horarios varían de unas a otras. En lo que respecta al domingo 12 y el lunes 13 de octubre, estos son solo algunos de los establecimientos que abrirán sus puertas:

Carrefour Express de la calle Menéndez y Pelayo, 33. Abierto de 09:00 a 22:30 horas.

Carrefour Express Recaredo, 21. Abierto de 08:30 a 23:00 horas.

Carrefour Express calle Cardenal Cervantes. Abierto de 08:30 a 23:00 horas.

Carrefour Express calle José Laguillo. Abierto de 09:00 a 21:30 horas el lunes; cierra el domingo .

. Carrefour Express Plaza de la Afalfa. Abierto de 08:30 a 22:00 horas.

DIA

DIA también dispone de su propio localizador. Así, podemos ver que establecimientos como el de la avenida de Buhaira abren en horario de 09:30 a 15:00 horas, tanto el domingo como el lunes; mientras que otros como el de Ramón y Cajal son accesibles durante todo el día, de 10:00 a 22:00 horas. Sea como sea, lo mejor es buscar el supermercado más cercano y comprobar su disponibilidad para evitar desplazamientos innecesarios.

Lidl y Aldi

Lidl tampoco cuenta con un criterio estándar para todas sus tiendas y, aunque muchas de ellas cierran los festivos, en esta ocasión estarán abiertas. Su horario será el de todos los días, de 09:00 a 21:30 horas. Lo mismo sucederá en el caso de los 11 establecimientos de Aldi, que cerrarán el domingo y abrirán sus puertas el lunes 13 de octubre.

El Corte Inglés e Hipercor

Finalmente, los supermercados de El Corte Inglés e Hipercor abrirán el lunes con un horario especial, de 11:00 a 21:00 horas; mientras que el primero también será accesible para los consumidores el 12 de octubre. Por lo tanto, existen numerosas opciones para realizar esas compras de urgencia durante los días que dure el puente.