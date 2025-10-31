¿Qué tiempo hará en Sevilla este fin de semana?

El desfile de borrascas atlánticas continúa su paso por la península Ibérica, "aunque en esta ocasión centrado en latitudes muy altas", según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en redes sociales. Por lo tanto, Andalucía apenas se verá afectada con lluvias durante el fin de semana, a excepción de "algunas zonas de tamaño muy reducido".

Ante la llegada de la noche de Halloween y el Día de Todos los Santos, son muchas las personas que se preguntan el tiempo que hará en las próximas jornadas; una información fundamental para planificar pequeñas espacadas o actividades al aire libre. A continuación, vamos a ver qué condiciones nos encontraremos en la provincia de Sevilla.

¿Qué tiempo hará en Sevilla la noche de Halloween?

El 31 de octubre llega "con cielos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en la Sierra norte", indica la Aemet. De manera que, en municipios como Burguillos (95%), Carmona (40%), Almadén de la Plata (100%) o Guadalcanal (100%), se verán lluvias; especialmente, durante las primeras horas del día. A partir de las 12:00 horas, la probabilidad empezará a disminuir, situándose en torno al 15% en algunas zonas.

En cuanto a las temperaturas, se mantienen con pocos cambios, sin superar los 25ºC de máximas en puntos como Sevilla Capital, Lebrija o Écija. Mientras tanto, las mínimas oscilan entre los 13ºC y los 16ºC, de manera generalizada. Hacia el norte son un poco más bajas, descendiendo hasta los 11ºC, por ejemplo, en Guadalcanal.

Día de Todos los Santos: posibles precipitaciones en la sierra norte

De nuevo, el sábado 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, ofrece un panorama similar. Según informa el organismo estatal, "no se descartan precipitaciones débiles y dispersas en la sierra Norte" de Sevilla. No obstante, las probabilidades son considerablemente más bajas en este caso.

Las lluvias más intensas se verán en Guadalcanal (65%), Almadén de la Plata (75%), Constantina (60%), Alanís (70%) o El Ronquillo (60%), siempre entre las 06:00 y las 12:00 horas. Durante el tramo central del día, los modelos apuntan a cielos despejados; al menos hasta las 18:00 horas, cuando es posible que algún chubasco acompañe la recta final de la jornada.

Por su partel, las temperaturas descienden ligeramente, con valores que varían entre los 12ºC y los 23ºC o 24ºC en la mayor parte de la provincia.

Tiempo en Sevilla para el domingo 2 de noviembre

Finalmente, el domingo 2 de noviembre continúan las precipitaciones, aunque en esta ocasión llegan hasta la zona este de Sevilla. De acuerdo con las previsiones, Écija espera un 80% de probabilidades de lluvia en las primeras doce horas del día. Del mismo modo, Osuna (85%), Estepa (85%) o Lantejuela (85%) aguardan un panorama igualmente lluvioso.

En Sevilla capital las probabilidades para entonces son del 75% y en Isla Mayor son del 80%. Mientras tanto, las regiones del norte continúan en torno al 65% - 75%. Por lo tanto, se prevé un segundo día de noviembre con lluvias generalizadas en la provincia sevillana. Además, las temperaturas mínimas bajan hasta los 9ºC en localidades como Guadalcanal o Alanís.