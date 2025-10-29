"Prefiero el Día de Todos los Santos, porque celebro a los míos": la tradición se resiste frente al empuje de Halloween en Sevilla

A finales de octubre, Sevilla se llena de contrastes. Las floristerías exhiben ramos para los cementerios, mientras los escaparates de los barrios rebosan máscaras, telarañas y calabazas iluminadas. Es la convivencia, cada vez más natural, entre el Día de Todos los Santos y Halloween, dos maneras distintas de mirar a la muerte: una desde la memoria y la devoción, y otra desde la risa y el disfraz.

Diario de Sevilla ha salido a la calle para tomar el pulso a la gente y saber cuál de las dos celebraciones despierta más simpatía entre los sevillanos. Las respuestas dibujan un retrato intergeneracional ya que los mayores se quedan con la tradición, los jóvenes, con la fiesta y entre medias, algunos tratan de combinar ambas.

La voz de la tradición

"El Día de Todos los Santos lo prefiero porque así celebro a los míos y me pone contenta eso", cuenta Estrella, con una sonrisa tranquila. Sus palabras resumen el sentir de quienes asocian el 1 de noviembre con una fecha íntima, familiar, cargada de recuerdos y emociones.

Maribel, una mujer mayor que está sentada en los bancos de Alameda disfrutando del sol, lo tiene clarísimo: "Por supuesto, el Día de Todos los Santos. Entiendo que a los jóvenes les guste Halloween porque es más divertido, pero yo toda mi vida he celebrado este día. Lo veo muy bonito".

Otros, como Ángel, se muestran más indecisos. "Ahora mismo me cuesta mucho elegir entre las dos", reconoce. Para él, el Día de Todos los Santos siempre ha sido algo especial ya que de pequeño iba al cementerio a ver Don Juan Tenorio y a poner flores: "Tengo recuerdos muy bonitos de eso". Sin embargo, el cambio generacional y la llegada de sus hijos han hecho que abra la puerta al Halloween moderno: "Halloween nos da un punto de diversión con los niños muy bonito. Si tengo que elegir, me quedo con lo tradicional, pero reconozco que el otro tiene su encanto".

Halloween conquista a los jóvenes

La juventud, en cambio, se decanta con claridad por la fiesta más reciente. "Halloween, porque es muy divertido para todos los jóvenes", dice Marcos, un joven que tiene muchas ganas de que llegue esta fecha. Otro chico, Javi, no duda: "Me gusta más Halloween, por el tema de salir con mis amigos y los disfraces. Además, me encanta cómo lo celebran en Estados Unidos". La idea de disfrutar, disfrazarse y celebrar de una celebración sin solemnidad ha calado hondo entre las nuevas generaciones, que la viven como una cita más del calendario lúdico.

Hay también voces más escépticas, como la de Yolanda, que se muestra crítica con ambas opciones. Considera que ni el Día de Todos los Santos ni Halloween le resultan especialmente significativos y opina que podrían sustituirse por otro tipo de celebración. Defiende la importancia de conservar las tradiciones propias y muestra cierto rechazo hacia las fiestas importadas, aunque tampoco ve necesario dedicar una fecha concreta al recuerdo de los difuntos.

Las respuestas, diferentes pero complementarias, muestran un paisaje cultural en transformación. Halloween ya no es una rareza extranjera, sino una celebración asumida por muchos jóvenes y familias. Sin embargo, el Día de Todos los Santos mantiene su fuerza como tradición, cargada de recuerdos, flores y visitas al cementerio.

En Sevilla, esa dualidad se vive con naturalidad. Por la mañana, los cementerios se llenan de visitantes que limpian lápidas y dejan ramos. Por la noche, los bares y discotecas se tiñen de negro y naranja. Entre ambas imágenes se mueve una ciudad que recuerda a los suyos… sin renunciar a la diversión.

Después de recorrer las calles de Sevilla y escuchar a vecinos de todas las edades hablar sobre sus preferencias entre Halloween y el Día de Todos los Santos, Diario de Sevilla amplía ahora la conversación al mundo digital. De esta forma, se medirá si la balanza sigue inclinándose hacia la tradición o si la modernidad y el disfraz ganan terreno.

Porque, al final, como dice Estrella, "celebrar a los nuestros también nos pone contentos". Y quizás ahí esté la clave: recordar, reír y compartir, todo en el mismo fin de semana.