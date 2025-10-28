Pasaje a la casa de la familia Addams, pintacaras y todos los planes que no te puedes perder este Halloween en Sevilla

El próximo viernes, 31 de octubre, tendrá lugar la celebración del Día de los Muertos, más conocido internacionalmente como Halloween, una fiesta de origen irlandés que se ha extrapolado a multitud de ciudades alrededor de todo el mundo y en la que se conmemora la partida de los difuntos. Sevilla, al igual que otros muchos lugares, ha organizado multitud de eventos para hacer gala de este día previo al de Todos los Santos, algunos de ellos en la ciudad y otros muchos en los pueblos de alrededor. Estas son algunas de las citas más terroríficas que se darán en los próximos días para celebrar Halloween por todo lo alto:

Halloween en el Centro Comercial Los Arcos

El viernes, 31 de octubre, a las 18.00 horas el centro comercial celebrará día en el que se celebrará una gran gala de disfraces terroríficos. Para la noche más monstruosa del año, Los Arcos recreará la mansión Addams, en donde el público se encontrará a la popular Miércoles, los cazafantasmas y muchos otros personajes. Las inscripciones para participar se abrirán una hora antes, todos aquellos que sean miembros de Los Arcos Club podrán inscribirse con anticipación mediante la app. Aquellos que no lo fueran previamente, pueden hacerse miembros en ese momento para acceder al concurso esa misma tarde.

A las 18.30 horas comenzará el concurso de disfraces abierto a niños, adultos y familias cuyas mejores propuestas serán premiadas. A partir de las 19.30 horas será la hija más popular de los Addams quien se encargue de deleitarles mediante una coreografía. El gran cierre teatral vendrá con ‘Hechizo Final de Halloween’ y la entrega de los galardones. Esa misma tarde y la tarde del 1 de noviembre también se realizará un taller de pintacaras y maquillaje FX, de la mano de maquilladores profesionales y el cuentacuentos ‘Creepypast’, con distintas historias adaptadas para toda la familia donde el humor y la magia serán auténticos protagonistas. El ‘gran pasacalles’ cierra esta edición marcada por agenda completa para todos los asistentes. Sobre Los Arcos

Halloween en la discoteca Occo

La noche más terrorífica del año está a la vuelta de la esquina y, como cada año, Halloween trae consigo nuevas y espeluznantes tendencias, desde disfraces inspirados en las últimas películas de terror hasta clásicos reinventados, este año la creatividad no tiene límites. Este año destacan los túneles del terror y la decoración al detalle, preferentemente las personas prefieren ir a una discoteca amplia por motivos evidentes. La discoteca Occo es una de las opciones preferentes para este año, además de su amplitud las noches de Halloween estarán cargadas de un ambiente de misterio con muchas sorpresas como regalos, concursos y sorteos. Las entradas están disponibles en su página web.

Gymkhana zombie en Castilblanco de los Arroyos

El municipio de Castilblanco de los Arroyos se prepara para celebrar su I Gymkhana Zombie llamada “El principio del fin”. El próximo 1 de noviembre, este pueblo vivirá una noche única y aterradora con la celebración de una experiencia inmersiva que pondrá a prueba la astucia, resistencia y valentía de todos los participantes.

Durante varias horas este municipio se transformará en un lugar apocalíptico en el que habrá un ataque zombie. En él los jugadores deberán superar misiones, resolver enigmas y sobrevivir a los infectados e infectadas que recorrerán las calles, tratando de superar todos los desafíos sin ser capturados. El precio para participar es de 9 euros por persona y la edad mínima es de 16 años en caso de querer ir solos. Los menores de 16 años deberán ir acompañados por un adulto.

Fiesta de Halloween en Mairena del Aljarafe

Durante la semana del 25 al 31 de octubre el pueblo de Mairena del Aljarafe ha organizado diferentes actividades para todos los públicos para celebrar la Noche de Halloween. El jueves, 30 de octubre, tendrá lugar el Musical “Proyecto M” en el Teatro Municipal Villa de Mairena a las 18:30 horas. El precio de la entrada es de 5 euros. Por su parte, el viernes 31 se celebrará la Gran Noche de Halloween en el parque Hipócrates y la Casa de la Juventud, de 17:30 a 22:00 horas. Durante la jornada habrá música en directo, zona para maquillarse y un espacio para hacerse una fotografía muy terrorífica. Además, de 18:00 a 21:30 horas la Casa de la Juventud acogerá dos pasajes del terror, uno para niños y otro para personas a partir de 13 años.