Sale a la venta de entradas para Don Juan Tenorio en San Luis de los Franceses

A las 9:00 de hoy viernes 24, salen a la venta las entradas para las nueve funciones de Don Juan Tenorio’que tendrán lugar en la iglesia de San Luis de los Franceses los días 30 y 31 de octubre y 1, 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de noviembre, al precio de 5 euros, aunque se aplicarán diferentes descuentos a personas desempleadas, estudiantes y jubiladas, para quienes las entradas costarán 2:50 euros. La venta solo se realizará online.

“En 2024 recuperamos esta cita, con una respuesta del público verdaderamente excepcional: las representaciones llenaron el aforo y la acogida fue muy positiva, lo que demuestra el cariño que Sevilla sigue profesando a este clásico del teatro. Por eso, afrontamos esta nueva edición con la ilusión de mantener vivo un patrimonio cultural que forma parte del alma de nuestra ciudad”, ha señalado el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, en la presentación, donde ha mostrado su “satisfacción por poder volver a ofrecer al público una nueva edición de Don Juan Tenorio”.

La representación de Don Juan Tenorio en un enclave monumental como San Luis de los Franceses y durante las festividades de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, se ha consolidado como una cita ineludible del calendario cultural sevillano. "Desde la Diputación de Sevilla nos enorgullece contribuir a la preservación de esta tradición y ofrecer al público una experiencia teatral de primer nivel. La respuesta de las personas asistentes en la pasada edición es el mejor aliciente para seguir ofreciendo espectáculos que unen tradición, arte y patrimonio”, ha añadido Fernández.

Las ocho funciones tendrán lugar de 20:00 a 22:00, dado que la duración de la obra es de 120 minutos, con apertura de puertas de la Iglesia a las 19:30.

Interpretación contemporánea con espíritu clásico

Una vez más, la puesta en escena correrá a cargo de Teatro Clásico de Sevilla, bajo la dirección de Juan Motilla, una compañía referente en las artes escénicas andaluzas y reconocida a nivel nacional por la calidad y el rigor de sus montajes. Su Premio MAX 2024 a la Mejor Labor de Producción es reflejo del compromiso y excelencia que caracterizan su trabajo.

Juan Motilla, su director, recordó que la compañía se fundó hace 20 años "con este ‘Don Juan Tenorio’ aquí en la iglesia de San Luis, con lo cual estamos muy agradecidos de poder realizar estas representaciones y celebrar este veinte aniversario.Zorrilla escribió esta obra situándola en 1545 y nosotros siempre hemos querido ser fieles al espíritu de la obra, a esa época, aunque, como es muy larga, se realizan algunos recortes. Pero es indudable que el tiempo va cambiando los planteamientos y nosotros hemos ido transformando, sobre todo que la interpretación de los actores se haga desde un punto de vista contemporáneo".