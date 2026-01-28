'Quejío' fuerte de los saeteros de la chirigota del Bizcocho en el Falla

La chirigota de los sevillanos Antonio Álvarez Bizcocho y Pablo de la Prida dio un golpe de autoridad anoche en la sesión que debía cerrar las preliminares del Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC) con 'Ssshhhhh!!!'. La agrupación demostró que este año puede aspirar a todo con un tipo de saeteros que aprovecharon al máximo en un repertorio repleto de golpes y crítica al mundo cofrade. Manteniendo el sello de Bizcocho, la incorporación de De la Prida, el que fuera autor de la chirigota de Sevilla segundo premio con Daddy Cadi en 2019, da aún más solidez a una de las chirigotas que se ha ganado el derecho a estar entre las más esperadas en Cádiz. Y ocurre precisamente en un año en el que la modalidad está recuperando protagonismo en el Falla elevando considerablemente el nivel con respecto a años anteriores.