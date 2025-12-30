Quirónsalud Sagrado Corazón repite como mejor hospital privado andaluz por tercer año

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ha sido reconocido como el mejor centro hospitalario privado de Andalucía según el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) 2025. Este galardón llega por tercer año consecutivo y consolida al centro sevillano en la cuarta posición del ranking autonómico, únicamente superado por tres hospitales públicos de referencia en la comunidad autónoma.

El ranking autonómico está liderado por el Hospital Reina Sofía de Córdoba, seguido del Virgen del Rocío de Sevilla y el Virgen de las Nieves de Granada. El Quirónsalud Sagrado Corazón ocupa el cuarto puesto, mientras que el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla cierra el top 5. Este reconocimiento refuerza el posicionamiento del centro como referente en la sanidad privada andaluza, destacando su apuesta por la calidad asistencial centrada en el paciente y su familia, junto con la innovación tecnológica y el compromiso profesional con la mejora continua.

El Índice de Excelencia Hospitalaria tiene como objetivo reconocer la excelencia, la innovación y la contribución al bienestar social de los centros hospitalarios españoles. Este ranking, que consolida el papel de la sanidad como pilar fundamental del Estado del Bienestar, se elabora a partir de 2.300 encuestas realizadas a profesionales sanitarios y directivos del sector.

Los participantes en la encuesta valoran aspectos como la calidad asistencial, la reputación médica, la innovación tecnológica y la eficiencia en la gestión. También se tienen en cuenta la experiencia del paciente, la digitalización de los procesos, la sostenibilidad del sistema sanitario y la capacidad de los centros para atraer y retener talento profesional cualificado.

El IEH se ha consolidado año tras año como una herramienta de referencia para la evaluación de la excelencia hospitalaria en España, tanto en su edición general como en las autonómicas. El índice analiza centros públicos y privados, reflejando la fortaleza de un sistema sanitario sustentado en profesionales altamente cualificados y reconocidos a nivel europeo.

Las inversiones continuas en infraestructuras y tecnología de vanguardia resultan claves para impulsar la innovación asistencial. Estos elementos permiten ofrecer una atención sanitaria segura, personalizada y de calidad, aspectos fundamentales que el Índice de Excelencia Hospitalaria evalúa en sus distintas categorías y que sitúan al Quirónsalud Sagrado Corazón como referente privado andaluz.