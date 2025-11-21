La Real Maestranza premia los mejores trabajos de investigación de la UPO

La profesora de Derecho Mercantil María Jesús Blanco Sánchez y el biólogo José María Santos Pereira han recibido este jueves los XV Premios de Investigación Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Universidad Pablo de Olavide en una ceremonia presidida por Marcelo Maestre León, teniente de Hermano Mayor de la institución nobiliaria, y por el rector Francisco Oliva Blázquez.

Doctora por la UPO en 2021 con la máxima calificación, María Jesús Blanco Sánchez ha sido reconocida por su monografía La información en contratos de inversión. Contratos de comisión y asesoramiento financiero. Este trabajo aborda dos figuras contractuales esenciales en el ámbito de los servicios de inversión, el contrato de comisión y el contrato de asesoramiento financiero. Ambos desempeñan un papel clave en la operativa de los mercados de valores, al articular la actuación de las empresas de servicios de inversión por cuenta ajena y orientar las decisiones de los inversores.

Blanco Sánchez centra su estudio en los deberes de información que deben asumir los intermediarios financieros al comercializar productos complejos, con un análisis de cómo estas obligaciones contribuyen a la protección del inversor frente a situaciones de desequilibrio informativo. La investigación no se limita al análisis normativo y doctrinal, sino que incorpora el estudio detallado de los modelos contractuales utilizados en la práctica, con especial atención a las cláusulas que regulan la prestación de información por parte del intermediario. Se adentra en el fenómeno emergente de los robo-advisors, plataformas digitales que automatizan el asesoramiento financiero. La investigadora analiza, además, su funcionamiento, los retos que plantean y la necesidad de una regulación específica que garantice la seguridad jurídica y la protección del inversor. María Jesús Blanco Sánchez es profesora titular del Departamento de Derecho Privado, área de Derecho Mercantil, de la Universidad Pablo de Olavide.

El desarrollo embrionario

Por su parte, José María Santos Pereira, doctor en Biología Molecular y Biomedicina por la Universidad de Sevilla (US), ha sido premiado por la investigación CTCF knockout in zebrafish induces alterations in regulatory landscapes and developmental gene expression, de la que es autor principal y que desarrolló durante su estancia en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD), centro mixto de la UPO, el CSIC y la Junta de Andalucía. El trabajo fue publicado en la revista Nature Communications.

En este estudio abordó una cuestión fundamental en biología: cómo el plegamiento tridimensional del genoma dentro de las células influye en la correcta activación de los genes durante el desarrollo embrionario. Para investigarlo, el equipo liderado por Santos Pereira utilizó embriones de pez cebra, un modelo experimental cada vez más usado en investigación biomédica por su similitud genética con los humanos. Mediante una combinación de técnicas genómicas avanzadas y herramientas de edición genética, los investigadores lograron demostrar el papel esencial de la proteína CTCF, responsable de organizar el ADN dentro del núcleo de la célula. Así, representa la primera demostración en un modelo vivo de vertebrado de que el plegamiento del genoma, mediado por CTCF, es indispensable para la regulación precisa de los genes durante el desarrollo embrionario.

José María Santos Pereira es en la actualidad investigador del programa Emergia en la Hispalense, donde dirige varios proyectos de investigación. Está vinculado al departamento de Biología Celular y al Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS).

La cultura del esfuerzo

En su discurso, Marcelo Maestro León ha destacado que estos premios, destinados a los investigadores con grado de doctor, suponen "un apoyo a la labor de investigación y a la cultura del esfuerzo que ésta representa".

Por tal motivo, ha recordado unas palabras pronunciadas por el rey Felipe VI, Hermano Mayor de la Real Maestranza, en la entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2024. En dicho acto afirmó que "la investigación es el punto de partida de las soluciones innovadoras". "Es la base sobre la que se construye el progreso real y duradero de un país", reconoció el monarca como elogio a la labor que desarrollan profesionales como María Jesús Blanco y José María Santos, premiados este jueves por la institución nobiliaria sevillana.