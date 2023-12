Nervión se queja de retraso de la obra del tranvía, pero elogia cómo está quedando el barrio

El barrio de Nervión ha celebrado este martes la reapertura de la avenida San Francisco Javier con un carril para cada sentido para buses, taxis y residentes. Los vecinos están deseando que acabe la obra del tranvía, cuyos trabajos cumplen este mes dos años desde su adjudicación en diciembre de 2021, critican lo que está durando su construcción y elogian cómo está quedando el barrio y que en pocos meses vayan a disponer de un nuevo transporte público para moverse al centro sin necesidad de coger el coche, sobre todo para las personas mayores y para los que salgan de noche.

Pese a que caminar grandes distancias es una práctica muy extendida en Nervión, muchos vecinos reclaman la vuelta de los circulares C1 y C2 por San Francisco Javier, algo imposible mientras no se reabra al tráfico Luis de Morales.

Cinco líneas de autobuses urbanos de Tussam volvieron a pasar este martes por San Francisco Javier tras la reapertura parcial: la 22, 29, 52, Línea Express Sevilla Este (LE) y B-4. La avenida se cortó al tráfico en los primeros meses de 2022. Sin embargo, los autobuses más esperados en el barrio son los circulares C1 y C2 que aún siguen desviados por el cierre de Luis de Morales, cuya reapertura no llegará hasta la primavera de 2024, según ha respondido el Ayuntamiento a este periódico.

Chari, vecina de Conde de Bustillo, ha venido a la parada del autobús para ver si ya puede coger los circulares. "Yo necesito coger los circulares, que son mis pies y mis manos para ir a la Macarena y a Los Remedios para ver a mis nietos. Ir en coche a esos barrios es imposible porque no hay dónde aparcar. Por eso tengo que coger el autobús", explica esta residente de Nervión. A Chari le encanta cómo han quedado los nuevos jardines del corredor verde en esta avenida y afirma que en estos años de obras ha cuidado de ellos. Sobre la duración de los trabajos del tranvía en Nervión, Chari lamenta que "la obra ha sido más lenta de lo que parecía".

Inmaculada, vecina de Ramón y Cajal, usuaria de la bici y de la línea de autobús C2, admite que la obra del tranvía en Nervión está generando incomodidades por el traslado de las paradas a otros puntos, pero asume que es algo "inevitable y comprensible". En su caso, tiene que trasladarse hasta San Bernardo para coger el C2 por ser la zona más cercana a su domicilio.

Las complicaciones que ha causado la obra han sido importantes. "Ahora tenemos menos problemas porque la obra está acabada en Ramón y Cajal, pero al principio con los ruidos y el polvo no podía abrir las ventanas de mi casa", explica Inmaculada. Sueña con que la obra acabe y está segura de que el barrio se va a alegrar del resultado cuando se estrene este transporte. "Seguro que nos alegraremos cuando empiece a funcionar el tranvía", vaticina Inmaculada.

Otra vecina de la Gran Plaza cuenta que ha padecido los cortes de calles por la obra del tranvía a la hora de coger el coche, sobre todo "por el tráfico apretado en el cruce de Eduardo Dato con Luis de Morales".

Manuel, vecino de Nervión, asegura que le ha sorprendido que los semáforos no estuvieran conectados el primer día de la reapertura parcial al tráfico de San Francisco Javier. "A mi me ha sorprendido que hayan abierto estos carriles de la avenida sin regulación semafórica. Hay policías regulando el tráfico, pero nos hemos encontrado con que íbamos a cruzar y casi nos atropella el autobús", se queja. Manuel elogia que se hayan reabierto al tráfico estos carriles. "Es positivo. Ya era hora, porque la obra ha tardado muchísimo. En todas las obras de la ciudad pasa lo mismo: te dan un plazo y no se cumple", destaca.

Manuel reconoce que el Ayuntamiento ha organizado bien el desvío provisional de las líneas de autobús a otros puntos del barrio. Espera que haya una cantidad suficiente de trenes para la ampliación del tranvía ya que, de lo contrario, no sería eficiente el transporte.

Encarna, vecina de la zona, reconoce que la obra está generando "suciedad e inconvenientes para coger un taxi", entre otras complicaciones para los residentes, pero también que los beneficios van a ser mayores. "Coger en la puerta del Corte inglés el Metrocentro y que te deje en la Plaza Nueva va a ser un beneficio bastante grande, aunque el tranvía no sea tan rápido como el Metro. Aquí pasará como las setas de la Encarnación, que protestamos mucho, pero luego todo el mundo vamos a verlas. Creo que esta zona va a quedar muy bonita, que Nervión lo necesitaba. Todo lo que sea una innovación para este barrio...". Se ha visto los vídeos y los planos de la obra.

Paco, vecino de San Francisco Javier a punto de cumplir los 89 años, cree que el tranvía ha revalorizado el barrio, que va a quedar mejor que antes. Es usuario de los autobuses desde hace dos meses, por primera vez en su vida. Antes recorría a pie la distancia desde Nervión al centro. "La experiencia de coger el autobús ha sido muy buena. Ahora voy al centro a tomar café, por aquí no me quedo". El Metro no lo coge habitualmente "porque es para los topos", bromea, y porque el día que lo cogió llegó por error a Montequinto.

Los semáforos desconectados en el cruce de San Francisco Javier con Eduardo Dato y la necesidad de agentes para controlar el tráfico han sido las notas más destacadas en la primera jornada tras la reapertura. El tráfico de vehículos ajeno a los residentes se desvía por Espinosa y Cárcel nada más acceder por San Francisco Javier.