Comienza el reasfaltado de la barriada de Santa Aurelia en Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, avanza en la transformación de Santa Aurelia en el Distrito Cerro Amate con las obras de reasfaltado esta semana de las calles Satsuma y Clementina, vías que rodean la plaza principal de este barrio, que cuenta ya con notables mejoras en los últimos dos años y se unen a las numerosas actuaciones en esta zona de la ciudad.

Los trabajos provocarán los cortes totales de las calles Satsuma y Clementina, desde el 26 diciembre al 1 de enero, en horario de 08:00 a 16:00.

El Plan de Tráfico propuesto establece las medidas siguientes: la calle Mandarina queda en "fondo de saco", con acceso únicamente a residentes; la calle General Ollero, desde la confluencia con Cañadul, queda en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes.

Ante estos cortes de tráfico, se establecen los itinerarios alternativos siguientes: General Ollero, Cañadul, Amor, Avenida de Andalucía, Mandarina y Plaza las Cadeneras.

Un barrio "más accesible"

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, señala que “con un total de 562.000 euros de inversión, 212.000 euros en Satsumas y 350.000 euros en Mandarinas, hemos respondido a una demanda histórica de los vecinos y modernizamos esta parte de Santa Aurelia como nos comprometimos con ellos”. “Hoy Santa Aurelia es un barrio más accesible, con más árboles, más iluminado y con mejores espacios públicos”, defiende el concejal del PP.

Plano de la zona de intervención en Santa Aurelia. / Redacción Sevilla

En la calle Satsumas se han renovado pavimentos, se han ampliado aceras, se han creado orejetas en las zonas de paso de peatones, se han eliminado barreras arquitectónicas y se ha instalado nueva luminaria led en la plaza y alrededor del parque infantil, además de renovar toda la red de abastecimiento y saneamiento en el tramo entre las calles Amor y General Ollero, con acometidas nuevas para viviendas. Ahora llega el turno del asfaltado. “Una transformación completa de esta plaza que es corazón del barrio, el cual contará desde ya con un pavimento de primera calidad”, añade De la Rosa.

Por su parte, en la calle Mandarinas “hemos llevado a cabo una reurbanización integral de un entorno hasta ahora abandonado: hemos habilitado 44 plazas de aparcamiento, dos de ellas para personas con movilidad reducida, se ha renovado el acerado, se ha asfaltado, se han pintado las vías, se ha instalado luminaria LED y se han plantado árboles, además de mejorarse la conexión del barrio con la Avenida de Andalucía. Todo ello en un espacio que era un solar abandonado, que se inundaba con las lluvias y que era una bolsa de aparcamiento desordenada y problemática para los vecinos”, destaca el delegado de Urbanismo.

Sin socavones

Además, en la calle Cañadul, entre Amor y General Ollero, se ha renovado el acerado, con lo que se han salvado los desniveles mediante rampas en los extremos, con barandillas de seguridad. De este modo, se ha eliminado una vía con socavones y obstáculos que durante décadas dificultaban el tránsito peatonal y el acceso a los comercios.

De la Rosa ha insistido en que "con estas actuaciones, el gobierno municipal reafirma su compromiso de mejorar los espacios públicos y la calidad de vida en los barrios de Sevilla. “No descansaremos hasta garantizar que cada calle, cada acera y cada plaza de nuestra ciudad sean dignas, seguras y accesibles para todos”, ha apostillado.