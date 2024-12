Reconocimiento póstumo a Maya Villalobo, la joven sevillana asesinada en Israel

El Gobierno ha concedido a título póstumo la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a Maya Villalobo Sinvany. Esta joven sevillana fue asesinada en los atentados del 7 de octubre de 2023 en Israel. Murió en el ataque de terroristas de Hamas a la base de Nahal Oz, cerca de la Franja de Gaza, en la que estaba cumpliendo el servicio militar obligatorio. Villalobo tenía 19 años y tenía la doble nacionalidad española e israelí.

Más de un año después de los atentados, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de diciembre la distinción de la joven sevillana con esta cruz, a propuesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El reconocimiento se ha publicado ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Gobierno también distingue de la misma forma a Iván Illarramendi, el otro español asesinado en los atentados del 7 de octubre. Las condecoraciones serán entregadas a los familiares de ambas víctimas en un acto que tendrá lugar en Madrid.

Maya Villalobo nació en Israel, donde residía con su madre, Galit Sinvany, pero solía acudir a Sevilla con frecuencia para visitar a su padre, Eduardo Villalobo, investigador y profesor en la Facultad de Biología en la Universidad de Sevilla. Para él, el reconocimiento de Maya como víctima del terrorismo y la condecoración a título póstumo, supone mantener viva la memoria de su hija, por lo que expresó su satisfacción y gratitud. "La Ley de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo de 2011, estoy convencido, fue fruto de la lucha de las víctimas, las asociaciones de víctimas y la sensibilidad hacia las víctimas por parte de la sociedad y del poder político. Hemos de sentirnos orgullosos de habernos dotado de esa ley; nos hace ser mejores como sociedad", explicó Villalobo.

"Toda víctima del terrorismo necesita que se reconozca su dignidad. La dignidad pasa, entre otras cosas, por que se conozcan las circunstancias de lo acontecido, la verdad de lo sucedido, para, así, se imparta justicia. También, pero no menos importante, las víctimas necesitan que la sociedad en su conjunto recuerde lo sucedido, tenga memoria. Conozco, aunque no en detalle, lo que debió sufrir Maya en la base de Nahal Oz (Israel) el fatídico 7 de octubre de 2023. No sé si algún día conoceré todos los detalles", añadió el padre de la víctima, que considera "sensato" que la querella presentada ante la Audiencia Nacional por el asesinato de Maya siga aún abierta, "a falta de que Israel conteste a la comisión rogatoria solicitada". "Al menos que la justicia siga su curso", recalcó.

Apunta el padre de la joven asesinada que en el Real Decreto de diciembre por el que se le otorga la cruz a su hija, se menciona explícitamente que Maya "falleció en el atentado terrorista cometido el 7 de octubre". "Se la reconoce, por tanto, como víctima del terrorismo. Es una satisfacción que tal reconocimiento llegue desde el Gobierno de España, pues lo tomo como un reconocimiento de gran parte de nuestra sociedad. Quizá el texto debiera haber hecho referencia a que Maya fue asesinada por Hamas, pero la fórmula usada en el BOE 'fallecer en un atentado terrorista en un lugar' es común para todas las víctimas que han recibido la Gran Cruz. Entiendo que es una fórmula legal hasta que una jueza o un juez no determine que fue un asesinato cometido por una banda terrorista. Pero estoy satisfecho, al fin y al cabo. Sólo me queda dar las gracias, de nuevo, a todas las personas e instituciones que mantienen viva la memoria de Maya y del resto de víctimas del terrorismo".

"La dignidad de Maya, ella es la víctima en este caso, pasa también por que se mantenga viva su memoria. Para la familia, los amigos y los que la conocieron es fácil mantenerla, quizá el reto sea que la sociedad, de alguna forma, también lo haga". Por ello agradeció las noticias y reportajes que se publicaron al hilo del aniversario recordando la figura de su hija.