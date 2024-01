Así se vive en los hospitales de Sevilla la epidemia de gripe: "Hay sensación de control"

Pacientes que tosen. Sanitarios que van de allá para acá. Salas de espera llenas. Usuarios que esperan durante horas su turno. La escena se repite estos días por los hospitales de la provincia de Sevilla (y de media España). Es consecuencia del aumento de los contagios de enfermedades respiratorias, algunas provocadas por el Covid-19 y el VRS (virus respiratorio sincitial), pero, sobre todo, por el boom de la gripe A, que ha sido el desencadenante de un problema que afecta, sin parangón, a toda Andalucía. "Aunque no se puede establecer una fecha exacta de comienzo del incremento de la atención, se empezó a apreciar un aumento significativo de la frecuentación en las Urgencias hospitalarias a partir del 26 de diciembre, en plenas fiestas navideñas", apuntan fuentes del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Según los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III, en la última semana la tasa de atención primaria por gripe se situó en el conjunto de la Comunidad en 621,9 casos por 100.000 habitantes, frente a los 459,6 que había la semana anterior, lo que supone un incremento casi del 74%. Por su parte, la tasa de hospitalización ha bajado de los 26,4 ingresos por cada 100.000 habitantes hasta los 23,7 a fecha del pasado día 14, muy lejos de la media nacional, por encima de 28.

De cómo estas cifras han tensionado los hospitales, con un ritmo de actividad imparable, da fe el anestesiólogo y experto en epidemiología Ignacio Jiménez. Hace un hueco en unos días frenéticos para explicar qué se está viviendo en el Hospital Virgen del Rocío, el centro público de referencia en toda Andalucía. Es su director médico y el coordinador del Plan de Alta Frecuentación. Forma parte de un equipo que ejerce como centinela en el centro recogiendo los datos de evolución de la epidemia de virus respiratorios y organizando recursos.

"La realidad es que estamos respondiendo con agilidad a los cambios en la presión en Urgencias con el apoyo de la Consejería de Salud y el SAS y esto está siendo fundamental en el manejo de la epidemia y en la sensación de control sobre la situación que tenemos los centros sanitarios", resume el anestesiólogo.

Cuenta que en este momento la demanda asistencial este tipo de virus sigue siendo alta. "En las últimas semanas la intensidad de trabajo de nuestros profesionales, en general, y en Urgencias, en particular, es alta por el incremento de la frecuentación en este servicio", afirma. La situación de pico de incidencia se esperaba entre la semana que hoy acaba y la próxima y, con él, un aumento de la demanda de atención médica. Cuenta que "es difícil de asegurar" si se cumplirá esa previsión y que aún es pronto para cuantificar el impacto global de la gripe en Sevilla. Entretanto, una referencia que toman los expertos es lo que ocurre en Australia durante el invierno austral. En la isla oceánica, la gripe también apareció antes, aunque tras el pico cayó considerablemente. Esa es la esperanza que late entre los sanitarios del Virgen del Rocío. "Habrá que estar pendiente a las próximas semanas, pero esperamos que no vuelva a incrementar la presión de forma significativa respecto a esta semana y se empiece a ver que cae poco a poco", apostilla el facultativo.

El complejo hospitalario del Virgen del Rocío cuenta con cinco centros y cuatro puntos de atención en Urgencias -los del Hospital General, Hospital de Traumatología, Hospital Infantil y Hospital de la Mujer-. En todos está activo el Plan de Alta Frecuentación en el marco de las directrices marcadas por el SAS para adaptarse a las necesidades asistenciales en este periodo del año. "La dedicación de recursos se define cada día en función de las necesidades", afirma el doctor Ignacio Jiménez.

El objetivo principal del plan es reducir el impacto de las infecciones y evitar la sobrecarga en el sistema sanitario durante la temporada de gripe, Covid y bronquiolitis. Para ello establece medidas y protocolos en hospitales, centros de atención primaria, residencias y servicios de urgencias para hacer frente a la alta frecuentación. Además, busca mejorar la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales para una atención más eficiente, ampliar la capacidad de tratamiento en las unidades de cuidados intensivos, asegurar el correcto funcionamiento de los respiradores y agilizar los tiempos de espera en las áreas de consultas y observación.

Una comisión multidisciplinar

Para mejorar la respuesta ante este tipo de situación, en el Hospital Virgen del Rocío hay una comisión multidisciplinar, coordinada por las direcciones y subdirecciones asistenciales e integrada por profesionales de todas las áreas y servicios transversales que pueden ser claves en la agilización de procesos diagnósticos o servicios de apoyo a la organización hospitalaria, como son Admisión o Medicina Preventiva, que se reúne a primera hora de la mañana para analizar al detalle las incidencias y coordinar todos los recursos para agilizar circuitos que permitan una gestión más ágil e integrada para responder con la mayor celeridad a esta situación habitual cada año en estos meses de invierno.

"Nuestra primera actividad cada día es analizar el informe del jefe de la guardia que reporta a todo el equipo directivo y a los jefes de servicio la situación del hospital en sus distintas áreas funcionales. Con especial detalle, la situación del servicio de urgencias y los pacientes que permanecen en Observación, y la situación de disponibilidad de camas de área médica y de área quirúrgica en todo el hospital", explica Ignacio Jiménez. "En segundo lugar se mira la estadística de Urgencias atendidas en cada uno de los cuatro puntos de Urgencias de los diferentes centros del campus para establecer a diario la fase del Plan de Alta Frecuentación en la que nos encontramos para tomar las decisiones necesarias día a día", añade. Esto es, fase 0, 1, 2 y 3 en función de si se dan incrementos inferiores al 15% de actividad basal, incrementos de entre un 15 y 25%, entre el 25 y 35% y superiores al 35%, respectivamente.

El plan, que se repite en todos los centros hospitalarios aunque con matices, según la fase de incidencia de cada uno, incluye la organización de circuitos diferenciados en el servicio de Urgencias, "para los pacientes con sospecha o diagnóstico de infecciones respiratorias, incluidas las salas de espera de pacientes y familiares, para evitar contagios hospitalarios", aclara su coordinador en el Virgen del Rocío. En hospitalización, por su parte, se habilitan habitaciones individuales o agrupamiento de pacientes con el mismo tipo de infección respiratoria, siempre después de haber confirmado el germen causante de la infección con el concurso o recomendación emitida por nuestro servicio de Medicina Preventiva.

En cuanto a la optimización de los recursos, tanto humanos como materiales, también se distribuyen en función de los diagnósticos y las necesidades de los pacientes. "Reasignamos camas hospitalarias a los servicios con mayor demanda, se refuerzan plantillas de facultativos o de enfermería si es necesario y se traslada la tecnología necesaria tal como dispositivos de oxigenoterapia, respiradores, bombas de perfusión etc.. en función de las necesidades de cada área", aclara el sanitario.

Al detalle, en esas reuniones también se decide el refuerzo de profesionales en los turnos de mayor frecuentación en Urgencias; las utilización de los recursos de los puntos de Urgencias de otros centros del campus como el Hospital de Rehabilitación y Traumatología que puedan tener menor presión; o poner a disposición de los pacientes con infecciones respiratorias las camas de hospitalización de otros servicios con menor presión de Urgencias. "Son algunas de las medidas que vamos adoptando a medida que crece la presión", indica el doctor Jiménez.

El aprendizaje que dejó el Covid

Parar la actividad programada demorable es un extremo que en el Hospital Virgen del Rocío no ha sido aún necesario poner en práctica. La medida se incluye dentro de las líneas de actuación de la fase 3 del Plan de Alta Frecuentación, que se activa al registrar en tres días consecutivos un incremento superior al 35% de las urgencias y los ingresos hospitalarios. "Entrar en Fase 3 no implica adoptar todas las medidas, sino que podemos ir escalando a medida que sean necesarias hasta llegar a ese extremo que, hasta el momento, no ha sido necesario en este centro", incide el doctor. Antes de llegar ahí, "hay otras vías", apuntilla el anestesiólogo. Para ello, en los hospitales se vive esto días haciendo números y reorganizando piezas en un tetris en el que la salud de la población es el único objetivo.

Desde el hospital, de este experto en epidemiología emana tranquilidad. "Los virus de la gripe están recirculando de manera habitual para esta época del año", indica. Es decir, están teniendo un comportamiento similar al que tenían previo a la pandemia. "No tengo la sensación de especial gravedad este año respecto a años anteriores, exceptuando claro está los años de la pandemia. Es cierto que los años 2020 y 2021 fueron especialmente difíciles, pero nos permitió aprender mucho sobre la gestión de estas situaciones", apostilla el doctor. Es una sensación generalizada apuntada por los expertos. Los virus de la gripe han vuelto a un comportamiento previo, a lo que se suma que no se han conseguido tasas de vacunación suficientemente buenas por la fatiga con la vacunación postpandemia.

Ignacio Jiménez apunta en este término la "intensa campaña de promoción de la vacunación" contra la Gripe, el Covid-19 y el VRS. "La Consejería de Salud está poniendo todos los medios necesarios para la promoción, prevención y asistencia sanitaria a la población. Además, se han emitido recomendaciones para el uso de la mascarilla, especialmente en entornos de riesgo y para la población vulnerable", concluye el facultativo del Virgen del Rocío.

Sevilla mantiene el Plan de Alta Frecuentación en la fase 1

Actualmente, y de manera generalizada, la provincia de Sevilla está en la fase 1 del Plan de Alta Frecuentación y preparada ante una posible activación de la fase 2 tras un aumento de las urgencias hospitalarias y hospitalizaciones por infecciones respiratorias en la última semana, por encima de 8.000 (8.101), en el primero caso, y 734 ingresos.

En virtud de la fase 1, los centros sanitarios cuenta con todos los recursos disponibles para hacer frente a los diferentes picos de demanda tanto en los puntos de urgencias como en consulta y, en el caso de los hospitales, en el acceso de pruebas diagnósticas y necesidad de hospitalización.

Por centros, el Hospital Virgen del Rocío repite una semana más en fase 3, es decir, se ha vuelto a dar durante tres días seguidos un incrementos superior al 35% en sus urgencias y hospitalizaciones. El Macarena y Valme están en fase 1, con aumentos de entre 15 y 25%. En fase 2 están los HAR de Utrera, Sierra Norte y Lebrija (con incrementos entre el 25 y 35%) y en la 0 Écija y Morón.