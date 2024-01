La tripledemia se instala en Sevilla

Gripe, en su doble versión, A y B; virus respiratorio sincitial (VRS); y Covid. La tripledemia se ha instalado en las últimas semanas en Sevilla. La sensación ahora mismo es que todo el mundo está enfermo. O, al menos, lo ha estado. Desde el inicio de las pasadas navidades, la mayoría de la población ha constatado entre sus familiares, amistades o en el trabajo un alto índice de personas que sufrieron o sufren infecciones respiratorias de diferente envergadura.

La coincidencia en el tiempo de dos clásicos de la época más fría y una nueva variante de Covid, la JN1, más contagiosa, ha disparado la incidencia de infecciones respiratorias en los últimos días. La situación, no obstante, y según los expertos, no está suponiendo grandes problemas al sistema sanitario público andaluz, situándose la comunidad entre las que cuentan con menor incidencia y menor tasa de ingresos a nivel nacional, según el informe de Vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda en Atención Primaria (IRAs) y en Hospitales (IRAG): Gripe, COVID-19 y VRS, con fecha de la última semana del año pasado.

"Parece que estos brotes no están siendo demasiado preocupantes en estos momentos en Andalucía y, por ende, en Sevilla. Los últimos datos sobre incidencia indican que la media en España está en unos 950 casos por cada 100.000 habitantes y, en Andalucía, está en torno a 500, es decir, la mitad de la media nacional. De hecho, es la comunidad con menos incidencia de todas", afirma en declaraciones a este medio el inmunólogo y catedrático de la Universidad de Sevilla, Alfredo Corell. "En cuanto a la tasa de ingresos, la media nacional son 29 casos por cada 100.000 habitantes y Andalucía está en 22, también entre las tres comunidades con menos ingresos por infecciones respiratorias", añade.

El inmunólogo destaca que la coincidencia de enfermedades provocadas por virus respiratorios en época de frío "no es nada nuevo". "Sucede todos los años. Se trata de enfermedades estacionales, pero a las que se ha sumado el Covid, con una nueva variante más contagiosa, pero que no parece más grave, y que, aunque no es estacional de momento, ha desarrollado estos días un pico a consecuencia de la mayor interacción social por el aumento de las reuniones familiares y sociales de las fiestas navideñas", advierte. De ahí, la llamada tripledemia que se está dejando sentir estos días en todo el país y Sevilla no es una excepción.

Algunos médicos de Atención Primaria y pediatras consultados lo corroboran. "Es casi el cien por cien de todo lo que nos llega estos días a las consultas", recalca el facultativo de un centro de salud de la capital.

Para el catedrático Alfredo Corell hay dos factores más detrás de este aumento de la incidencia de infecciones respiratorios. Por un lado la "cierta relajación" de la población con respecto a la vacunación contra la gripe, lo cual "nos ha dejado desprotegidos". "Creo que es un poco de desgana o cansancio vacunal porque nos hemos puesto muchas vacunas durante la pandemia y la población ha dejado de protegerse como hacía regularmente. Ello, unido a que la variante de gripe mayoritaria este año sea la A, y no la B como es más habitual, nos ha pillado con las defensas poco entrenadas", recalca.

Por otro lado, para el divulgador científico, la otra clave detrás de estos picos es el haber "desterrado" las mascarillas como medida de protección personal. "Creo que se ha tardado demasiado en volver a recomendar el uso de las mascarillas en lugares sensibles, como pueden ser centros de salud, hospitales o centros sociosanitarios. Históricamente sabemos que por el Puente de la Constitución arranca el incremento de contagios de enfermedades respiratorias porque es cuando aumenta la vida en interiores o, en caso de exteriores, en aglomeraciones. Considero que la mascarilla debería de volver a convertirse en un artilugio más a llevar en el bolsillo o en el bolso de todo ciudadano", considera.