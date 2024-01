La gripe A empieza a llenar las plantas hospitalarias en una ola adelantada en Sevilla

Es difícil encontrar estos días a alguien que no sufra o tenga próximos a afectados de virus respiratorios. Bien sea catarro, gripe, virus respiratorio sincitial o Covid, los efectos se están dejando sentir, sobre todo, desde la llegada de las fiestas navideñas. Las farmacias y la venta de test de antígenos son una buena herramienta para probar con hechos objetivos este aumento de la incidencia. Basta un simple recorrido por varias boticas para corroborarlo.

"Las farmacias están atendiendo un aumento considerable en la demanda de test especialmente durante los últimos 10 días", indican desde el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. "En mi caso, la venta ha aumentado muchísimo, sobre todo, del combinado que permite determinar de una sola vez si existe presencia de Covid, gripe A o B. Es el que está de moda. La gente quiere saber qué es lo que tiene", explicaba la titular de una botica de la capital.

Según los datos de la distribuidora farmacéutica Bidafarma, la venta de estos productos está más que disparada y se ha incrementado en el último mes "en un 534%". Bidafarma precisa que en la segunda semana de diciembre se vendieron en la provincia unos 7.000 test, en la tercera alrededor de 16.500 y en la última del año, aproximadamente 45.000. Es decir, la demanda se ha multiplicado casi por siete en tres semanas. Una circunstancia que se achaca, no sólo a las fiestas y al deseo de compartirlas sin riesgo al contagio, sino fundamentalmente a que, con la irrupción del frío, ha llegado la gripe. Porque antes de que bajaran las temperaturas había fundamentalmente Covid y ahora los virus que circulan son, sobre todo, los de la gripe y otros típicos de esta época, como la bronquiolitis.

Así todo, la otra batalla de esta guerra vírica se libra en los hospitales donde llegan aquellos casos más graves y, aunque la Consejería de Salud ha recalcado estos días que el repunte de los virus respiratorios "no ha supuesto saturación de los centros sanitarios", lo cierto es que se están llenando de pacientes tanto las urgencias como las plantas de hospitalización. Por eso, los sanitarios aconsejan vacunación, mascarilla cuando haya mucha gente alrededor a fin de no contagiarse, quedarse en casa cuando se tengan síntomas gripales o catarrales para no propagar los virus y, en caso de estar infectado, no entrar en contacto con personas vulnerables, sean lactantes, ancianos o personas frágiles por alguna patología.

Según asegura el jefe de Neumología del Hospital Virgen Macarena, Agustín Valido, la tasa de ingresos por virus respiratorios es "alta" desde hace aproximadamente dos semanas, coincidiendo con el inicio de las fiestas navideñas y la llegada del frío. El facultativo precisa que el predominio esta temporada es la gripe A. "Hay Covid, pero es algo ya más marginal. La mayor parte de los ingresos en nuestro centro por infecciones respiratorias se deben a gripe A", apostilla.

En el Hospital Virgen del Rocío también se han registrado en la última semana picos de asistencia a las urgencias muy elevados. Según los datos facilitados a este medio por fuentes cercanas al centro, el volumen de ingresos en el servicio se ha instalado por encima de los 400, dándose días, como el pasado martes, en con 170 pacientes registrados en sala de espera, atendidos o pendientes de atender.

El doctor Valido reconoce que "la situación ha cambiado" con respecto a otros años la explosión de ingresos por gripe "era más típica de finales de enero y el mes de febrero", la época más fría del año. "Normalmente, otros años, lo que teníamos en esta época eran complicaciones por virus respiratorio sincitial y bronquiolitis, que se entiende como el preludio de la llegada de la gripe, pero este año ha cambiado todo. Lo habitual en Sevilla antes de la pandemia era que los picos por gripe se dieran a finales de enero o principios de febrero. Por eso este aumento ahora nos desconcierta y no sabría decir si esta situación se mantendrá llegado ese momento o esto que estamos viviendo ahora es el pico y luego bajará", explica el neumólogo.

El perfil de los enfermos hospitalizados es principalmente el de personas añosas, en su mayoría pacientes crónicos con enfermedades complejas, pero también una elevada tasa de pacientes con gripe no vacunados. "La vacunación es importantísima. Quien no se haya vacunado aún, está a tiempo porque más allá del pico, los casos seguirán luego el resto de enero y febrero. No es tarde para vacunarse. Es fundamental que todos los vacunemos de la gripe", aconseja.

Además, el doctor Valido insta a la población a volver a poner en práctica todo lo aprendido durante la pandemia. "Hay que tener en cuenta que son virus que actúan como lo hacía, y sigue haciendo el Covid, por lo que recordar que las mascarillas funcionan, el evitar aglomeraciones, espacios cerrados o el lavado de manos, sobre todo, en pacientes frágiles como ancianos o personas con patologías crónicas", explica.

Los síntomas de la gripe suelen ser fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza y muscular, escalofrío y fatiga, entre otros. Aunque es considerada una patología banal, puede ser grave –y hasta mortal– en personas especialmente vulnerables. Debido a que los virus que la causan mutan, cada año es necesario ponerse la vacuna que se elabora con las nuevas cepas circulantes.

Con todo, los últimos datos difundidos por la Administración sanitaria andaluza indican una tasa de 529 infecciones respiratorias por cada 100.000 habitantes en la Comunidad durante los últimos días de 2023, continuando la tendencia ascendente iniciada a principios de noviembre, cuando registraba 338 afectados, aunque lejos de la media nacional, que se sitúa en 1.181,1 casos.

Según asegura la Consejería de Salud, que recalca que de los 51 hospitales de Andalucía, 29 se encuentran en fase 0 de alta frecuentación, esta situación se traduce en que el porcentaje de pacientes ingresados en hospitalización y UCI es menor del 5% y hay un incremento menor del 10% en el porcentaje del número de urgencias que acuden al hospital durante tres días consecutivos.

Como cortafuego, mantiene activa la campaña de vacunación frente a la gripe que se centra en los mayores de 60 años, grupos de riesgo y población infantil de entre 6 y 59 meses de edad. Para este último grupo, Salud habilitó el pasado miércoles 335 puntos de vacunación sin cita previa dirigidos a los niños de entre seis meses a 4 años y once meses de edad aún no vacunados, distribuidos por todas las provincias andaluzas.