Los requisitos para ser cochero de caballos en Sevilla

Conocer los principales monumentos de Sevilla y las señales de tráfico son algunos de los requisitos que deben tener los aspirantes a cochero de caballo que se presentarán a las pruebas que comienzan el 19 de febrero en el Centro Cívico Su Eminencia.

La ordenanza reguladora del Transporte de Viajeros en Coches de Caballos dispone que los conductores deberán proveerse de un permiso especial para conducir carruajes públicos que le será expedido por el Ayuntamiento previa solicitud y cumplimiento de los requisitos, estableciéndose además que el conjunto de conocimientos exigidos para la obtención de dicho permiso deberá acreditarse mediante la superación del correspondiente examen.

Las pruebas que han de superar los aspirantes versarán sobre el conocimiento completo de la estructura, funcionamiento, entretenimiento y conservación de un coche de caballos, sistema de frenado, guarnición, cuidado y manejo de los animales de tiro; el conocimiento básico de las normas de circulación y de las señales de tráfico; el conocimiento completo de las obligaciones de los conductores de coches de caballos que establece la ordenanza; y el conocimiento básico de los principales monumentos y lugares de interés turístico de Sevilla.

Para ello se celebrarán dos pruebas. En la primera, los aspirantes deberán superar un examen tipo test de 30 preguntas divididas en tres bloques de diez que versarán sobre las materias anteriormente detalladas. Para superar la prueba deben obtener un mínimo de cinco preguntas correctas en cada bloque. Las respuestas contestadas incorrectamente y las respuestas en blanco, no restarán puntos. El tiempo para la realización de esta prueba será de 60 minutos.

Esta prueba tiene carácter eliminatorio, de modo que los aspirantes que no la superen no podrán realizar la segunda prueba, siendo calificados como "no aptos". Para la realización de la segunda prueba, los aspirantes deberán tener a su disposición un coche de caballos de los modelos autorizados por la ordenanza. Esta prueba se compone de dos partes.

La primera es un examen oral con preguntas que versarán sobre el conocimiento completo de la estructura, funcionamiento, entretenimiento y conservación de un coche de caballos, sistema de frenado, guarnición, cuidado y manejo de los animales de tiro. Existe la posibilidad de exigir el correcto montaje de alguna de las partes de la guarnición. La segunda prueba consistirá en manejar un coche de caballos, en el lugar que fije el tribunal, ejecutando las indicaciones dadas y durante un tiempo no superior a diez minutos.

La primera prueba tendrá lugar el día 19 de febrero a las 09:00 horas en la sede del Centro Cívico Su Eminencia, enclavado en la avenida de la Plata. La segunda tendrá lugar el 23 de febrero a las 10:00 horas en la zona habilitada para las viviendas de los feriantes e industriales durante la celebración de la Feria de Abril, contigua al Aparcamiento P4.