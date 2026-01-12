Las reservas de sangre caen a la mitad y Sanidad activa una campaña urgente en Sevilla

Una persona durante una donación de sangre en el centro de trasnfusión de Sevilla.

Sevilla vuelve a hacer un llamamiento a la solidaridad ciudadana. La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha una nueva campaña de donación de sangre en la capital y la provincia para recuperar las reservas, mermadas después del periodo navideño.

Este lunes 12, las donaciones pueden realizarse en el Centro vecinal Parque Flores de Sevilla capital, en horario de 17:00 a 21:00 horas. En la provincia están habilitados el Aula Maese Rodrigo en Carmona, el Centro cívico Los Silos en La Rinconada y el Salón de usos múltiples de Cañada Rosal, todos en el mismo horario vespertino.

El martes 13 de enero continúan operativos los puntos de Sevilla capital y Carmona, incorporándose la Hermandad Paz y Caridad de Estepa (de 17:30 a 21:00 horas) y el Centro de usos múltiples de Lantejuela (de 17,00 a 21,00 horas).

El miércoles 14 se habilitarán nuevos espacios. La Delegación de Mayores de Carmona (de 17:00 a 21:00 horas), el IES Ponce de León de Utrera (de 16:15 a 20,30 horas) y el IES Mayor Zaragoza en la capital hispalense, que abrirá en doble jornada de 9:00 a 13:30 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

El jueves 15, además de mantenerse activa la Delegación de Mayores de Carmona, se sumarán el IES Profesor Tierno Galván de Alcalá de Guadaíra (de 9:30 a 13:30 horas) y la Casa de la cultura en El Coronil (de 17:00 a 21:00 horas).

Para el viernes 16 estarán disponibles el Centro Diocesano Orientación Familiar de Dos Hermanas, el Salón de usos múltiples de Salteras, el Ecocentro de Sanlúcar la Mayor y la Hermandad de la Exaltación en Sevilla capital. Todos funcionarán de 17:00 a 21:00 horas.

Adicionalmente, la capital sevillana cuenta con dos puntos fijos de donación de lunes a viernes. El Hospital Virgen Macarena permanece abierto de 8:00 a 15:00 horas, mientras que el centro de la Avenida Manuel Siurot amplía su horario de 8:00 a 21:00 horas entre semana. Este último también abrirá el sábado de 9:00 a 15:00 horas.

Según fuentes de la Consejería, las reservas de sangre están bajas "después de tres semanas con festivos". La situación actual sitúa las existencias "a la mitad de lo necesario" para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema sanitario público andaluz.

No obstante, desde la administración sanitaria se mantiene una previsión optimista sobre la reposición de reservas en los próximos días, "en la medida en que se vaya normalizando el ritmo de donaciones", según han precisado las mismas fuentes consultadas.