La retirada de los toldos de la Avenida se retrasa un mes

Los polémicos toldos de la Avenida de la Constitución permanecerán más tiempo del contemplado en principio. El hecho de que su colocación haya concluido las últimas semanas del verano lleva al gobierno de José Luis Sanz a dejarlos instalados hasta que el alumbrado navideño decore esta vía principal del Casco Antiguo de la ciudad. Unas lonas que el pasado domingo volvieron a acaparar titulares tras venirse abajo una de ellas -por efecto del viento- e interrumpir el servicio del tranvía.

Toldos también en otoño. Su retirada en la Avenida de la Constitución estaba prevista para finales de septiembre, en estos días, pero hay cambio de planes. Así lo confirman fuentes municipales, que explican que, debido a la tardanza en su instalación (no se terminó hasta principios de septiembre), se ha tenido a bien dejarlos instalados varias semanas. "Una vez que se retiren, se colocará el alumbrado navideño", precisan. Por tanto, será a finales de octubre cuando la Avenida ya no cuente con estas velas, que tanto debate han generado.

"El alumbrado navideño ya ha comenzado a instalarse", precisan desde el Ayuntamiento. Una de las últimas vías en ser decorada para estas fiestas (para las que quedan tres meses) es la Avenida, que suele presentar la iluminación más espectacular, la cual es nueva cada año. Estos trabajos se llevan a cabo ya en noviembre.

Un otoño cálido

La permanencia de los toldos coincidirá con días en los que aún el termómetro subirá por encima de los 30 grados, como se prevé para el próximo fin de semana. Por tanto, cumplirán su función en un otoño que se vaticina cálido, aunque todavía colea la polémica por la escasa utilidad que poseen, al dotar sólo de sombra la zona central de la Avenida, por donde discurre el tranvía, y no por las laterales, destinadas a los peatones.

Los toldos han protagonizado el pasado domingo otro titular, al desprenderse una de las lonetas por el efecto del viento. Este incidente obligó a interrumpir el Metrocentro, que sólo prestó servicio durante varias horas hasta la parada de la Puerta de Jerez, por lo que quedaron suspendidas las del Archivo de Indias y la Plaza Nueva.

En caso de viento

Este percance -según las mismas fuentes municipales- quedó solventado a las 21:00 del domingo. Desde el Ayuntamiento se precisa que el desplome se debió a un sistema de autoprotección que destensa la loneta en caso de que se registren fuertes rachas de viento. Se evita, así, episodios como el que se vivió el otoño pasado con los toldos de la explanada de Marqués de Contadero, algunos de los cuales se rompieron.

La discutida instalación de estos toldos ha tenido un coste cercano a los 300.000 euros. Su anclaje a fachadas de edificios protegidos también provocó polémica. Uno de ellos fue eliminado, motivo que llevó al Ayuntamiento a abrir una investigación. Dicha lona estaba cercana a la que se vino abajo el domingo. Pese a estas críticas, el alcalde asegura que volverán a colocarse el próximo verano.