El empresario Jesús García, rey Gaspar 2025: "La Cabalgata de Sevilla es única en el mundo, no despierto del sueño"

Falta menos de un mes para la Cabalgata de Reyes de Sevilla.

Nervios, ilusión, cartas preparadas y bolsas listas para proteger los zapatos, el truco más sevillano que existe y que llevan a cabo solo aquellos que llevan muchas cabalgatas a sus espaldas.

Jesús María García González será quien de vida al Rey Gaspar, sevillano y fundador de la empresa de transportes y logística Gar & Cia, creada en 1986 como empresa familiar y 100% andaluza.

Pregunta.Estamos a apenas tres semanas del gran 5 de enero. ¿Cómo se viven estos preparativos?

Respuesta.Es una ilusión que no se puede contar. Ya me dijeron que durante el proceso había sorpresas, pero es que cada día me lavo la cara dos veces para desperdarme del sueño y darme cuenta de que de verdad soy el rey Gaspar de Sevilla este año. Y el cortejo no puede ser mejor... es una maravilla.

P.¿A quién llamó cuando se enteró de que sería Gaspar?

R.Pues sinceramente, soy muy malo para guardar secretos, solo se lo conté a uno de mis hijos, que ha sido mi confidente y apoyo este tiempo, y hemos aguantado el secreto durante dos meses. Después llamé a toda mi familia, y son mis hijos los que están ayudándome en todos los preparativos. Uno de ellos tiene 21 años, y otro 30, son mis manos y mis pies en esto. Lo están viviendo conmigo incluso con más ilusión que yo, y es maravilloso. Mi hijo mayor me ayuda incluso con la agenda de todos los eventos previos que tenemos tan bonitos. Hay sorpesas todos los días, cuando no me las da gente anónima, me la das mi familia... Esto es un sueño.

P.¿Por qué es tan especial la Cabalgata de Sevilla?

R.Porque Sevilla es Sevilla, es especial para todo, y grande para todo, y en estos eventos es donde se nota. Como dicen Los del Río, Sevilla tiene un color especial. Pues en la Cabalgata igual, es la más animada, la más esperada... Ese día es un sueño para niños y mayores. Sevilla es muy grande a todos los niveles. Yo viajo por todo el mundo y hay ciudades maravillosas, pero como Sevilla ninguna.

P.Necesitamos que nos desvele algún secreto, alguna sorpresa...

R.Solo puedo decir que puede ocurrir algo en Los Remedios. Tengo una espinita clavada en el corazón y en la calle Virgen de Luján, por esa zona, habrá algo muy especial para alguien. Todos atentos en Los Remedios.

P.¿Cómo es el cortejo del Rey Gaspar?

R.Pues es reducido, estaremos los justos y necesarios para disfrutarlo a tope. Mi cortejo está formado por once personas, estaremos sin apreturas, gozando el momento, con mis hijos, mi sobrino, mi hermano, dos amigos íntimos, mi ahijada, y cuatro sobrinos. Creo que tendremos la comodidad y movilidad suficiente para no parar de lanzar caramelos.

P.¿A quién le dedica el primer puñado de caramelos?

R.Pues igual que nos dice el Ateneo de Sevilla, irá al cielo por quienes no están, por los que están enfermos y sufriendo; y en especial, mi Cabalgata va dedicada a mis padres, que por desgracia no los tengo. Me acordaré muchísimo de ellos en esos momentos tan especiales.