Fede Quintero: "Convertirme en Rey Baltasar siempre ha sido mi sueño, habrá sorpresas en la Ronda de Capuchinos"

Sevilla/Falta menos de un mes para que el Heraldo de Sevilla recoja las llaves de la ciudad y comience a recopilar las cartas de los niños.

Horas después será el turno de los Reyes Magos, encargados de que el cielo se llene de colores cuando vuelen caramelos por toda la ciudad: Melchor, Gaspar y Baltasar tienen todo listo para llevar la ilusión a todos los niños de Sevilla.

Entre sus tareas, quehaceres y multitud de preparativos, el tercer rey ha podido sacar un hueco para atender a Diario de Sevilla y avanzar algunos de los detalles de la Cabalgata más especial del mundo.

Baltasar este año tiene un cierto parecido con un conocido periodista del barrio de la Macarena... (Federico Quinero, Sevilla, 1981), y avanza que tiene preparados nada menos que 10.000 kilos de caramelos.

Fede... Tuya es la corona. Estás nervioso y emocionado, ¿pero cuánto?

Imagínate... he cumplido un sueño de verdad. Juan de la Huerga me entrevistó hace unos años por otro motivo, y le dije que mi sueño real estaba por cumplir, que era encarnar al Rey Baltasar de Sevilla... Quien me conoce sabe cómo estoy con los preparativos.

Si te dicen de pequeño que ibas a ser el Rey Baltasar de 2025, ¿te lo hubieras creído?

No, al igual que otras muchas cosas buenas que me han pasado. Ser Rey Mago en la mejor ciudad del mundo, en la mejor cabalgata del mundo, y en el día más bonito del año por cómo lo vivimos... es increíble.

El Ateneo de Sevilla hace mucho porque esto sea así, pero realmente son los sevillanos los que hacen de ella la mejor cabalgata del mundo.

Es lo único que no hace de Sevilla una ciudad dual, aquí no hay Macarena o Triana; Betis o Sevilla, aquí el día 5 de enero todos vamos hacia una misma dirección y eso va a ser muy bonito vivirlo.

Dame un avance de lo que se vivirá el día 5 de enero.

Tengo muchas ganas de llegar a mi barrio, a la Macarena. Y quiero tener una significación especial en la Ronda de Capuchinos, en la calle Sánchez Perrier.

La calle Florencio Quintero, la de mi abuelo será muy especial; toda esa zona donde se concentrará mi gente será muy emocionante, donde esté mi familia y mis amigos

Tengo muchas ganas también de vivir la salida que sé que es espectacular, la calle San Jacinto, Asunción, el centro... Todo, pero en especial, mi barrio, donde nací, claro.

¿Se hacen muchas pesas para tirar caramelos?

Claro. Quiero saludar poco, quiero no parar de tirar caramelos y estoy haciendo ejercicio y que no se diga que Baltasar saluda. Recomiendan hacer ejercicio para ese día darlo todo.

¿A quien dedicas un día tan especial?

Aquí me tengo que saltar el protocolo... El Ateneo nos dice que el primer puñado de caramelos siempre va al cielo por lo que no están.

Pero yo quiero ir más allá, quiero que un puñado vaya al cielo para mi padre, y para mis abuelos; pero también quiero que el puñado de la otra mano vaya para quien está aquí luchando contra una dura enfermedad.

Hay gente que no disfruta de la Navidad por este motivo, muchos niños que están hospitalizados, y los primeros caramelos quiero que sean un homenaje a ellos.