Cocinero de la prensa antes que fraile del empresariado, Federico Quintero (Sevilla, 26-5-81) y sus cinco socios han dado que hablar al vender a Mediaset la web deportiva El Desmarque por una cifra millonaria que no desvela. Trabajó en As, Marca, Giralda TV... y presume, con razón, de su talento como comercial. Siempre apunta alto: soñó con montar una chirigota y convenció a Monchi, a Soto y a César Cadával para ir al Falla; soñó con crear un negocio periodístico y lo acaba de vender; se ve de rey Baltasar en la Cabalgata y estará ya comprando los caramelos.

-Unos veinteañeros en un chiringuito de Fuengirola montan una web deportiva (El Desmarque) en 2006 y pegan el pelotazo. Suena a Facebook, Apple, Google... en versión andaluza.

-Unos fueron en un garaje y nosotros en un chiringuito con cervezas. Creíamos que el periodismo no iba por buen camino y nos liamos la manta a la cabeza.

-Vaya gol le han metido a la competencia haciendo tratos con Mediaset...

-Mediaset nos ha elegido entre más de 9.600 soportes. Valoraron la monetización, un nuevo producto periodístico y una idea de hacia dónde va el consumo y el periodismo. No sé si es un gol, pero sí un orgullo.

-¿Negociar con Paolo Vasile, mandamás de Mediaset, es más duro que con Manuel Ruiz de Lopera?

-Dicen que Vasile es un duro negociador, pero con nosotros fue muy cariñoso y dio facilidades para la compra de El Desmarque. Tiene una gran visión de la televisión, que será uno de nuestros altavoces, y muy claro cómo potenciar el producto.

-¿Y Lopera?

-Tengo una gran relación.

-Hablar de dinero es una ordinariez, pero todo sea por los lectores. ¿Cuánta pasta les han pagado?

-¿Esto es el programa de Broncano? El dinero lo acordamos muy pronto y luego negociamos casi un año el proyecto de compatibilización de contenidos y que El Desmarque tuviera independencia y presencia en las plataformas de Mediaset.

-¿Podían seguir siendo competitivos sin perder su raigambre andaluza?

-Mediaset aceptó desde el principio nuestra idiosincrasia. Esta empresa sigue teniendo CIF andaluz y, mientras estemos nosotros, así será. Hemos hecho más de 40 contratos desde 2018 y el 85% de los empleos son andaluces.

-¿Es viable sacar beneficios a la prensa de papel en la era de la digitalización?

-El problema son las marcas. El papel sigue teniendo un consumo con un contenido premium, más especializado; no se puede vender a volumen, sino como un libro. Pero las marcas buscan peso. No sé si el papel morirá, pero es imposible que vuelva a tener una milésima parte del peso de lo digital.

-¿Cuál es el principal error de los grandes medios para rentabilizar sus web?

-La monetización. No se dan cuenta de que Google, Facebook y Amazon copan casi el 90% de la inversión digital e irá a más. Es clave la diferenciación, lo que hemos hecho: una monetización que no se basa en el display, poner a los periodistas al servicio de las campañas, hacer un engagement potente y la marca se identifica con el producto.

-¿Es partidario del muro de pago?

-Pasará. ¿Quién iba a decir hace 15 años que se pagaría por ver fútbol en la tele? Debe ser un consenso mundial. La gente paga lo que consume, pero los grandes grupos deben ir de la mano. Si uno falla, la gente va a lo gratis.

-¿Es estrictamente necesario poner todos los huevos en el cesto de Google para ganar dinero en una web?

-No, hay que cumplir ciertas normas. Hoy es más importante incluso Facebook, pero mañana cambia un algoritmo y el 40% o 50% de la audiencia se va a pique. Pero es verdad que los medios hemos permitido que Google y Facebook sean fundamentales. Google te pasa mañana a la página seis de búsqueda y pregúntele a su compañía qué incidencia tendría eso.

-¿Cuál es el mejor medio digital andaluz?

-Hay mucho nivel, pero deja mucho que desear entender el negocio. Tan prostituido es buscar clics a toda costa como el periodista que dice que escribe lo que quiere, como quiere y titula Toda la carne en el asador sin mencionar el equipo. Esos extremos son inadecuados. El éxito de El Desmarque es que lo gestionamos periodistas y entendíamos que había que unir los dos caminos. Sólo así es posible subsistir.

-Sus detractores dicen que en su web prima la cantidad que la calidad. ¿Lo mucho vende más que lo bueno?

-No, somos el único medio que hace más de 400 noticias distintas diarias. No puede ser todo igual de bueno. Muchas veces es más importante el tono en las redes sociales que el contenido. El Desmarque tiene un alto porcentaje de calidad; si no, no se consumiría.

-Muchodeporte fue una web pionera hace 20 años. ¿Les sirvió de modelo?

-De espejo. Yo creía que había producto ahí. Ellos lo vieron de forma local y yo global con capilaridad regional. No compartimos el modo de hacer negocio.

-Es futbolero y carnavalero. Sea sincero: ¿Monchi es peor cantante o portero?

-[Resopla] De portero le recuerdo alguna parada; de cantante no ha dado un semitono correcto en su vida.

-Ya que son tan amigos, ¿por qué no le recomienda un arreglo capilar?

-Estoy muy a favor de los arreglos capilares, pero ya no tiene remedio. Debería ir a Lourdes; si lo ven en Turquía, cierran el chiringuito.

-¿Cuántos clics tendrá esta entrevista?

-Por el interés del personaje no muchos, pero espero por el medio que la publica bastantes más.