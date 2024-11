La mágica antesala de un día de Reyes Magos

Son ritos íntimos, de la ciudad que aún se sueña a sí misma sin que la despierten los ruidos de las ruedas de las maletas. Sevilla se reencuentra con ella misma cada vez que el Ateneo convoca para un acto de la Cabalgata y que los Reyes Magos recojan su corona es uno de ellos.

El médico Fernando de la Portilla, el empresario de los transportes Jesús García, el periodista Federico Quintero, Inmaculada Pineda, Jesús Corral, Jesús Díaz, Manuel Gutiérrez o Guadalupe Guzmán eran el viernes 29 por la noche más niños que nunca y quienes tenían más ilusión de toda Sevilla. La proclamación de los Reyes y el cortejo da carta de oficialidad, coronas incluidas, a quienes tendrán en sus manos la capacidad de repartir la magia por las calles de Sevilla.

El teatro de Capitanía acogió una vez más el acto que tuvo la solemnidad desenfadada de los encuentros entre amigos. Emilio Boja, el presidente del Ateneo, realizó una petición a todos ellos. “Dejo en vuestras manos llevar los caramelos y la ilusión a todos los niños de Sevilla”. Además de él, el acto contó con la presencia del General Jefe del Estado de la Fuerza Terrestre, Luis Francisco Cepeda, el director de la Cabalgata, Manuel Sáinz y el alcalde, José Luis Sanz.

Con el pregonero para 2026, Manu Sánchez muy presente en los discursos de los recién proclamados reyes magos, los encargados de representar a sus majestades en la cabalgata de 2025 han animado al quien ha recogido el testigo para anunciar esta edición, Jesús Corral. Una reciente intervención ha impedido al humorista poder cumplir con la misión de anunciar esta fiesta este año.

En el turno de palabra de la Estrella de la Ilusión, Melchor, Gaspar y Baltasar hubo mucho de compartir experiencias, de volver a ser niños y risas, muchas risas ante un público totalmente entregado. “Como cualquier niña de Sevilla, soñaba con ser Estrella de la ilusión”, confesó Inmaculada Pineda.

Los tres reyes magos / José Luis Montero

Hubo también momento para confesiones, como las del médico Fernando de la Portilla, que la noche del 5 de enero cambiará la bata blanca por la capa y la corona y solo recetará caramelos. Un año, en el que está “en racha” como le dijo el alcalde al felicitarle por ser Reye Mago. El mes de mayo pasado fue medalla de la ciudad de Sevilla. “Hay quien me ha dicho que ya solo me queda dar el pregón, pero adelanto que no “, bromeó. Recordó también a su madre, llamada Reyes, fallecida hace cuatro años, que cumplía los años el día de Reyes Magos “y que seguro que ha hablado directamente con Melchor, Gaspar y Baltasar para que yo tenga este honor”, recordó.

Jesús García –a partir de ahora Rey Gaspar– explicó que por su trayectoria empresarial, es fundador de la empresa de transportes y logística Gar & Cia, “había caído en la cuenta de que los Reyes Magos tienen uno de los trabajos logísticos más complicados del mundo, repartir millones de juguetes en una sola noche y sin margen de retraso. Si alguna vez externalizáis el servicio, avisad”, bromeó.

Por último, Baltasar, que se parecía bastante a Federico Quintero, comenzó su intervención dirigiéndose al anterior alcalde, Antonio Muñoz, que se encontraba entre el público, preguntándose cómo habrá explicado a sus compañeros del Congreso del PSOE que se está celebrando en Fibes que dejaba el Palacio de Congresos para ir a la proclamación de los reyes magos. Un tono jocoso que solo abandonó para hablar de su madre, la verdadera Baltasar, de los sugus de piña que arrojará al cielo por su madre y de los caramelos que lanzará por todos los que están luchando por su enfermedad en los hospìtales.