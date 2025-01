Los Reyes Magos quieren repartir mucha salud a los sevillanos en esta cabalgata adelantada del 4 de enero

"Hemos tomado esta decisión pensando en los niños, en los más de mil que llevamos sentados en las carrozas y en las cerca de 900.000 personas que se echan a la calle para ver la cabalgata cada tarde del 5 de enero". Emilio Boja, presidente del Ateneo, explicaba así el cambio de día de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla, una elección que tiene detrás "dolor y mucho esfuerzo" y que se ha visto arropada por los Reyes Magos de 2025 y por el Ayuntamiento en el tradicional desayuno de cada previa de Reyes en la Raza Puerto, que ha sido esta vez más víspera que nunca porque apenas quedan 24 horas para que Fernando de la Portilla, Jesús María García y Federico José Quintero se conviertan por esa magia de los Sus Majestades de Oriente en Melchor, Gaspar y Baltasar. Es más, casi que los tres eran más los magos que ellos mismos mientras comían el rosco de reyes con el que, cada año, el Ateneo festeja el encuentro de Sus Majestades con los medios de comunicación.

Entre las novedades para este año, además de la impuesta por la lluvia del cambio de fecha, la proclamación del Heraldo en la sede de la Docta Cosa y su salida al balcón para saludar a los niños -y no tan pequeños- que esperan en la calle Orfila para ser los primeros en darle la carta y, no menos importante pero muy práctico, el cambio de los caramelos duros por otros más blandos para evitar la suciedad que se queda tras el paso de las carrozas y facilitar la labora de los operarios de Lipasam. "Una petición que nos había hecho el Ayuntamiento y que hemos hecho el esfuerzo para poder cumplirla", señalaba Manolo Saiz, el director de la Cabalgata. De los 100.000 kilos de caramelos que lanzarán, el 90% son blandos.

Como representante del Ayuntamiento en esta especie de recepción civil a los Reyes estuvo Manuel Alés, delegado de Fiestas Mayores, que agradeció a los empleados municipales el esfuerzo que les ha supuesto este cambio de día y anunció los diferentes dispositivos municipales puestos en marcha para que todo transcurra sin ningún problema "y la completa disposición del consistorio para que todo transcurra en la más absoluta normalidad y se viva una jornada de Reyes adelantada maravillosa".

Este cambio de fechas ha sido la protagonista de todas las conversaciones durante el desayuno de los Reyes. Emilio Boja explicó que los partes meteorológicos que manejaban "ponían muy difícil la tarde del domingo porque estaban previstos entre 15 y 20 litros de 16:00 a 23:00. Nos pusimos en contacto con el delegado de Fiestas Mayores y el alcalde y enseguida se pusieron a nuestra disposición. Hay personas a las que no les ha gustado nuestra decisión, pero no queríamos que ni el cortejo ni el público sufriera ningún contratiempo". Respecto al cambio de decisión en cinco horas, Boja afirmó que el primero de los comunicados, donde se indicacaban que no habría cambios "fue para cortar los bulos que estaban circulando sobre cambios de hora y días y, según fue transcurriendo la mañana, las previsiones de lluvia empeoraron, por lo que a las 16:15, con 20 personas en el Ateneo, decidimos adelantar el día, con todo el trabajo que eso supone con casi dos días menos". Una opción que ha sido apoyada con entusiasmo por los reyes. En concreto, Baltasar ha aplaudido la valentía del Ateneo por dar una solución "innovadora, demostrando una gran capacidad de gestión a la hora de adelantar la fecha en aras del bien de los niños y del público que acude a la cabalgata".

Melchor: "Vamos a arrojar ilusión por Sevilla y mucha salud"

El rey Melchor de este año sabe mucho de salud. Se parece a Fernando de la Portilla, cirujano del Hospital Universitario Virgen del Rocío que sabe que mucho de sueños cumplidos. "Quién le iba a decir a este electricista que iba a acabar siendo cirujano, Medalla de Sevilla y rey mago" dice con una mirada brillante y alegre como la de los niños cuando ven los regalos la mañana del 6 de enero. "En estos días se pasa de niño a Rey casi sin darte cuenta", afirma. "Vamos a arrojar por las calles de Sevilla ilusión y mucha salud". Una emoción que afirma que intentará "saber llevar" para "disfrutar y hacer disfrutar a toda la ciudad, que es quien se merece pasar una tarde de Reyes Magos inolvidable. Son momentos con muchos recuerdos. A mi familia y amigos los voy a tener conmigo en la carroza. Todo esto que estoy viviendo es indescriptible.

Gaspar: "Le traigo a Sevilla salud, ilusión y felicidad"

El rey Gaspar tiene el arte y el puro nervio de Jesús García, que está expectante por verse en el trono de la carroza y pasearse por las calles de la ciudad. "Le traigo a la ciudad salud, ilusión y felicidad, porque la vida no tendría sentido sin ninguna de estas tres cosas". Un rey que sabe de logística y agradece el esfuerzo del Ateneo y el ayuntamiento por el cambio de fecha.

Baltasar: "Los niños se ha portado muy bien. Repartiremos regalos y salud"

Aunque el rey Baltasar recuerde físicamente a Fede Quintero, viene desde Oriente para repartir mucha salud y ha estado vigilante para ver si los niños sevillanos se han portado bien. "Han sido todos muy buenos, y eso que los llevo vigilando hace tiempo, por eso la noche del 5 de enero, mientras duermen, mis compañeros y yo les dejaremos los regalos", aseguró. Pero como Melchor, quiere "repartir salud" llevado en volandas por la ilusión de todos los sevillanos. "De ahi creo que vamos a sacar mucha fuerza". Baltasar tendrá a muchos presentes en su cabeza, como buen mago, pero sobre todo a su padre, porque los monarcas también tienen familia.