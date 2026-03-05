El robot que transforma la cirugía ortopédica llega a Viamed Santa Ángela de la Cruz

El Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz da un importante paso en la medicina ortopédica con la incorporación del robot quirúrgico ROSA (Robotic Surgical Assistant), una herramienta de alta precisión que transforma el tratamiento de pacientes con artrosis o lesiones de rodilla y cadera. Esta innovación permite a los cirujanos planificar e intervenir con exactitud milimétrica, optimizando la colocación de prótesis y ofreciendo beneficios directos para los pacientes: menor dolor, recuperación más rápida y una mejora notable en su calidad de vida.

La cirugía asistida por robot no es simplemente un avance tecnológico. Representa un cambio de enfoque centrado en el paciente. Gracias a la planificación personalizada y a la capacidad de adaptar cada procedimiento a la anatomía de la persona, se minimiza la agresión sobre los tejidos, se reduce el dolor postoperatorio y se acelera la recuperación funcional.

“El robot no sustituye al cirujano, sino que actúa como un asistente que garantiza la máxima precisión en la intervención y mejores resultados en la recuperación del paciente”, explica Rafael Muela, jefe de servicio de Traumatología de Viamed Santa Ángela de la Cruz.

Precisión y personalización para cada paciente

Los beneficios de ROSA se traducen en un ajuste más exacto de los implantes y en procedimientos menos invasivos. Francisco Javier Montilla, especialista en cirugía robótica avanzada, subraya: “Esta tecnología nos permite personalizar la colocación de la prótesis de rodilla según la situación particular de cada paciente, reduciendo la necesidad de liberaciones ligamentosas y manipulaciones de partes blandas. Así conseguimos un procedimiento mucho menos agresivo y más seguro”.

En el caso de las prótesis de cadera, el robot también marca la diferencia. Según Juan Ribera, “ROSA permite optimizar la colocación del implante, equilibrando de manera prácticamente perfecta la cadera y la columna, evitando problemas habituales como la luxación protésica”.

Recuperación más rápida y calidad de vida mejorada

El uso de ROSA no solo incrementa la precisión quirúrgica, sino que reduce el dolor postoperatorio y permite iniciar antes la rehabilitación activa, disminuyendo la dependencia de analgésicos. La recuperación funcional más rápida también acorta la estancia hospitalaria, aliviando la carga sobre los pacientes y sus familias, y mejorando la experiencia global del tratamiento.

Los pacientes que ya han sido intervenidos con la asistencia del robot destacan la combinación de precisión, menor dolor y atención personalizada. Muchos han podido retomar actividades cotidianas como caminar sin apoyo, subir escaleras o volver a sus hobbies, antes dolorosos, con mayor rapidez y seguridad.

Un equipo comprometido con la excelencia

Las intervenciones con ROSA en Viamed Santa Ángela de la Cruz estarán dirigidas por un equipo de especialistas en traumatología con acreditación en cirugía robótica avanzada de la mano de los doctores Rafael Muela, Francisco Javier Montilla y Juan Ribera.

“El objetivo no es solo realizar la intervención con éxito técnico, sino asegurar que cada paciente recupere movilidad, autonomía y calidad de vida con la máxima seguridad y confort”, concluye Muela.

Con esta incorporación, el hospital refuerza su liderazgo en cirugía ortopédica avanzada, combinando innovación tecnológica con un enfoque humano centrado en la mejora tangible de la vida de sus pacientes.