La Ronda del Tamarguillo se repavimentará entre Francisco Buendía y Marqués de Pickman

El tramo de la Ronda del Tamarguillo que se reasfaltó en 2024, entre las avenidas de la Paz e Hytasa.

Tras la repavimentación de la Ronda del Tamarguillo en 2024 entre las avenidas de la Paz e Hytasa, ahora le toca el turno al tramo entre las calles Francisco Buendía y Marqués de Pickman. La obra se ha licitado con un presupuesto de 371.000 euros.

La primera fase se realizó con una inversión de 349.000 euros, a la que se ha sumado la renovación completa del paso inferior que comenzó el pasado 1 de octubre con una inversión de 720.000 euros. Todo ello suma una inversión de alrededor de 1,4 millones de euros invertidos en esta arteria fundamental de la ciudad.

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha licitado nuevas obras de reasfaltado en la Ronda del Tamarguillo. Se trata del tramo de casi 500 metros comprendido.

El alcalde de Sevilla ha destacado que “seguimos poniendo fin a una vía fundamental llena de baches y socavones desde hace décadas, y cumplimos con una demanda histórica de la ciudad tras el compromiso adquirido. Además, disminuirá la incidencia acústica y los vecinos dejarán de soportar problemas de ruido que había en esta vía por las condiciones en las que se encontraba la calzada".

Sanz ha recordado que “mejorar el asfalto de toda la ciudad fue uno de los compromisos que adquirí en campaña. Como motero que soy, conozco los problemas de seguridad vial y es una absoluta prioridad minimizarlos”.

“Se trata de una nueva intervención que supondrá la mejora notable en el mantenimiento de estas infraestructuras de las ciudad para resolver las consecuencias del abandono de estos pasos inferiores durante años”.

El paso inferior, ya en obras

La reforma del paso inferior, entre el Centro Comercial Los Arcos y el Parque Empresarial PICA (Carretera Amarilla), supone la renovación del pavimento, el embellecimiento de los muros con la instalación y la colocación de revestimientos de chapa para cubrir la superficie de hormigón. Además, se realizarán trabajos de pintura y señalización necesarios para mejorar la seguridad y estética del paso inferior a la vez que aumentará la iluminación hasta ahora existente y se sustituirán por leds para mayor visibilidad en el mismo.

El primer edil señala que “estas obras permitirán resolver los problemas de deterioro que actualmente presenta el pavimento a la vez que mejoraran el aspecto de este paso inferior que se dotará de una mayor iluminación”.

La mejora del paso inferior de la Ronda del Tamarguillo se suma a los trabajos ya ejecutados en otros pasos inferiores de la ciudad como el de la Avenida Cardenal Bueno Monreal, calle Torcuato Luca de Tena, calle Alfonso Lasso de la Vega, Carretera Su Eminencia y calle Arjona.

Cortes de tráfico en la avenida de Andalucía por obra en el paso inferior

Los cortes de trafico con motivo de los trabajos que se acometerán en el paso inferior de la Ronda del Tamarguillo se realizarán entre las 22:00 y las 06:00 horas.

Se producirán en sentido Norte, donde se desviará el tráfico, antes de la entrada al paso inferior en Ronda del Tamarguillo, hacia calle Cruz del Sur cruzando a nivel la Avda. de Andalucía y continuando por Jose Mª Javierre hasta la rotonda confluencia Ada con Montesierra.

En sentido Sur, se desviará el tráfico, antes de la entrada al paso inferior en la Rotonda confluencia Ada con Montesierra, hacia Jose Mª Javierre cruzando a nivel la Avda. de Andalucía y continuando por Clemente Hidalgo hacia Ronda del Tamarguillo.