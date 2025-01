La sala cero del Museo de la US estará acabada antes de agosto

Luis Méndez, Miguel Ángel Castro, Francisco Montero y Olga Valderas en el incio de las obras de la sala cero del Museo de la US.

Un proyecto largamente anunciado y que empezará a hacerse realidad la semana próxima. La sala cero del futuro Museo de la Universidad de Sevilla (US) estará acabada antes de agosto de este año. Ésa es, al menos, la fecha que baraja la institución académica para una iniciativa en la que pretende dar a conocer su vasto patrimonio. Para su ejecución -con una duración de seis meses-, hay contemplado un presupuesto de 1,8 millones de euros, inversión financiada a la mitad mediante el 2% cultural del Estado. Entre las piezas que se mostrarán, destacan las cedidas por la Fundación Altadis, procedentes de antiguas fábricas, así como documentación histórica. Lo que se desconoce aún es donde irá ubicada la sede principal de este museo, tras descartarse en 2024 el antiguo Convento de Santa Clara.

Abrigos largos y bufandas. La puesta en escena del inicio de las obras en las dependencias del edificio del Rectorado -antigua Fábrica de Tabacos- que albergará este espacio expositivo ha tenido lugar en uno de los días más fríos del invierno. Unas dependencias que han estado ocupadas hasta hace poco por la Hermandad de los Estudiantes, que ha trasladado su casa de hermandad a otras instalaciones de este inmenso inmueble, más cercanas a la capilla donde se venera a sus Titulares. Es uno de los cambios contemplados -junto al de la sede del Consejo Social de la US- para la puesta en marcha de la sala cero del museo de la Hispalense, proyecto estrella del segundo mandato de Miguel Ángel Castro al frente de la institución académica.

Castro no podrá ver culminada la fase primera del museo antes de abandonar el cargo. Según ha precisado este viernes el director del Espacio Universitario, Francisco Montero, las obras que comienzan la próxima semana durarán seis meses. Se acabarán, si no hay demora, en verano. "Deben finalizarse antes de agosto", ha apuntado Montero. Por tanto, para el curso 2025/26 (cuando habrá nuevo rector) ya debe estar habilitado este espacio, que se ha presentado como "museo vivo". Con tal definición -dada por el director general de Cultura y Patrimonio de la US, Luis Méndez-, se hace referencia a que irán cambiando el contenido a mostrar, con exposiciones temporales. Montero ha puesto como ejemplo la dedicada recientemente a los Hermanos Machado en la antigua Fábrica de Artillería.

En 13 módulos

De un espacio fabril a otro. Uno de los mejores exponentes de la arquitectura civil del siglo XVIII (denominados por algunos expertos como el El Escorial sevillano) albergará el próximo curso un museo donde se dará a conocer la historia de la Universidad de Sevilla y del propio edificio, la antigua Fábrica de Tabacos. El estudio Reina & Asociados S. L. P. ha redactado el proyecto para la instalación de esta sala cero. En su planteamiento, como ha destacado la arquitecta Olga Valderas, proponen "un respeto absoluto" a la arquitectura del inmueble, para lo que incorporarán "soluciones técnicas" que se adapten a su fisonomía y que la hagan compatible con el uso museístico.

La sala cero, ubicada junto al apeadero del Rectorado, la conformarán 13 módulos. En ellos destacan las bóvedas y pilares, en los que se eliminarán añadidos y compartimentaciones que se han suplementado las últimas décadas (la US se trasladó a este edificio a mediados del siglo pasado) para los distintos usos que se le ha dado al espacio. Para su conversión en museo, se emplearán "materiales neutros", como el acero y el vidrio que faciliten "una integración armónica". La iluminación se logrará mediante "un sistema técnico avanzado", que supondrá que las fuentes de luz se instalen de manera suspendida, a la altura adecuada para que no entorpezca la visión de las piezas expuestas.

Las secciones

El Museo de la US nace con la intención de "tutelar" el inmenso patrimonio de siglos que atesora la institución académica. Varias secciones integrarán la sala cero. La primera supondrá un compendio de su historia, empezando por su creación hace 520 años por Maese Rodrigo en la actual Capilla de Santa María de Jesús (hoy sede del Consejo de Cofradías), siguiendo por su permanencia en el siglo XVIII en la antigua Casa Profesa de los jesuitas (actual Iglesia de la Anunciación) y su traslado la pasada centuria a la antigua Fábrica de Tabacos. Sin olvidar su "dispersión" en los diversos campus que conforman su realidad actual.

Una segunda sección estará dedicada a la historia de la antigua Fábrica de Tabacos, referente de la arquitectura civil del siglo XVIII. Un repaso en su devenir en el que no faltará el recuerdo a las antiguas cigarreras y al mito de Carmen, referente cultural universal.

El tercer apartado lo conformará el patrimonio tangible de la US, formado -como ha mencionado el rector Miguel Ángel Castro- por dos fuentes. Uno, el de las colecciones artísticas y científicas de la Hispalense, integrado por el legado dejado por los jesuitas tras su expulsión de España y por el de las distintas desamortizaciones (en el siglo XIX) de bienes eclesiásticos. El resultado de esta primera fuente es un conjunto de enorme valor de pinturas, esculturas, documentos y libros desde el siglo XVI a la centuria decimonónica. La segunda aportación procede de donaciones, la cesión de la Fundación Altadis (con piezas de antiguas fábricas, incluida documentación histórica) y las adquisiciones de artistas contemporáneos. Castro ha destacado en este apartado la colección fotográfica legada por el recientemente fallecido Jesús Martín Cartaya, que muestra la Sevilla de las últimas décadas del siglo XX.

Por último, la sala cero incluye una tienda, donde los visitantes del museo podrán comprar libros de la editorial de la US y artículos de merchandising relacionados con la institución académica.

Sin sede principal

Este proyecto, en palabras de Castro, supone "un paso importante, pero sólo un pequeño paso para el gran museo de la Universidad de Sevilla". Con esta declaración, el rector hace referencia a la sede principal de este espacio expositivo, para la que aún no hay localización definitiva. En un principio, el museo de la US se ubicaría en el antiguo Convento de Santa Clara, propiedad municipal. Así se avanzó en 2023 en un acuerdo entre Antonio Muñoz, antes de perder la Alcaldía de Sevilla, y el propio Miguel Ángel Castro.

Sin embargo, el año pasado se descartaba este edificio del barrio de San Lorenzo y se anunciaba que la universidad estaba en conversaciones con el regidor José Luis Sanz para otra ubicación. Gestiones que, según Castro, siguen tramitándose, sin que al día de hoy se sepa dónde se abrirá en un futuro (que cada vez parece más lejano) el gran museo que la US -por su cinco veces centenaria historia- merece.