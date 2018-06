Más conciertos en Sevilla entre el 22 y el 24 de junio

Miguel Poveda homenajea a Lorca en el Auditorio

El 22 de junio a las 22:00 el Auditorio de Rocío Jurado acoge el concierto de Miguel Poveda. La actuación pertenece a la giraTour Enlorquecido 2018. En el concierto, Poveda presenta su nueva grabación de estudio, Enlorquecido, en la que rinde homenaje al poeta granadino Federico García Lorca.

"Siempre había navegado en el océano que es la obra de Federico García Lorca, pero nunca había buceado tanto como en estos dos últimos años. Para mí, ha supuesto un antes y un después en mi manera de ver y entender la vida. Desde que leí por primera vez Soneto de la dulce queja, algo imperioso y terrenal me arrastró al mundo de Lorca, pero es ahora cuando me he sentido capaz de afrontar la selección de poemas que finalmente he decidido grabar en este disco", asegura el artista.

Se trata de un trabajo, además, en el que Poveda ha asumido el riesgo de componer gran parte de la música y crear así un vínculo más íntimo y directo con su poeta predilecto.

El artista está acompañado, entre otros músicos, por Joan Albert Amargós (piano y dirección musical) y el guitarrista Jesús Guerrero. En el recital, además, Poveda ofrece un recorrido por sus principales éxitos, que incluyen incursiones tanto en el flamenco como en la copla y la tradición de la canción popular, junto con algunas de las canciones que forman parte de su nuevo álbum.

Entradas entre 38’50 y 99 euros en ticketmaster.es

Fito & Fitipaldis cierra gira en el Estadio de la Cartuja

El 23 de junio a las 23:00 el grupo Fito & Fitipaldis ofrece un concierto en el Estadio de la Cartuja. La actuación supone la última de la gira 20 años, 20 ciudades, con la que celebran el vigésimo aniversario de la banda.

Durante 2018, Fito & Fitipaldis se planteó llevar a cabo la gira de celebración 20 años, 20 ciudades, que comenzó el 10 de marzo en el Palacio de los Deportes de Santander.Los Fitipaldis han preparado un repertorio exclusivo de grandes éxitos que se ha presentado en grandes recintos de 20 únicas ciudades. En cada concierto Fito invita a diferentes artistas y amigos a subir al escenario para compartir canciones.

El grupo liderado por Adolfo Cabrales Mato, Fito, que anteriormente formó parte de Platero y tú, publicó el pasado mes de noviembre Fitografía, un álbum recopilatorio de su trayectoria. Como telonero actúa Muchachito (21:00), que tiene preparado en espectáculo con el que poner la miel en los labios de todo el auditorio.

El precio de las entradas es de 33 y 38’50 euros en ticketmaster.es.

Nuevos conciertos del ciclo 'Noches en el Alcázar'

Continúan los conciertos del ciclo Noches en los jardines del Alcázar con recitales desde del 21 al 23 de junio, siempre a las 22:30.

Así, el 21 de junio actúa el pianista Lluís Coloma, uno de los máximos exponentes del blues y el boogie woogie en Europa. Con un directo insuperable, Lluís crea en sus conciertos una atmósfera mágica de principio a fin, convirtiendo cada actuación en una experiencia única e inolvidable. En esta ocasión presenta un viaje musical desde finales del siglo XIX hasta los años treinta y cuarenta del siglo pasado, un concierto que va del ragtime a otros estilos de la época como el stride piano, el barrelhouse piano, o el blues rural.

Por otro lado, el 22 de junio llega la música clásica de la mano del dúo que forman María Rosaria D’Aprile y Tommaso Cogato. María Rosaria es una violinistaversátil y activa en el panorama concertístico internacional. Por su parte, el pianista Tommaso Cogato desarrolla una importante actividad de música de cámara en la enseñanza. Ambos son profesores y dirigen la academia Andalucía Música en Sevilla. En esta ocasión, presentan un programa en homenaje al centenario de la muerte de Claude Debussy, que fue indiscutiblemente el mayor y mejor exponente del impresionismo en música. Interpretarán piezas del propio Debussy, de Lili Boulanger y una maravillosa sonata para violín y piano de Reynaldo Hahn.

Por último, el 23 de junio recala el folk irlandés de la mano del Rubén Díez Trío, nueva formación del flautista fundador de grupos como Rarefolk o Sheela Na Gig, que estará acompañado del guitarrista onubense John Conde y el contrabajista sevillano Javier Delgado. El trío busca las sonoridades más acústicas de un repertorio basado en las músicas tradicionales de las orillas del arco atlántico y los países de influencia celta; piezas originarias del Quebec Canadiense, Irlanda, Escocia, Bretaña francesa y Galicia.

Entradas a 6 euros en bancatix.com.

A todo esto hay que sumarle los actos organizados por el movimiento LGTBI para cerrar el Mes de la Diversidad Cultural.