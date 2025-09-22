Salud zanja las críticas por el cierre de la UCI del Hospital Doctor Muñoz Cariñanos: "Es un desahogo de la provincia"

De hospital estrella del Gobierno de Juanma Moreno a "desahogo de la provincia". La consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha zanjado este lunes la polémica en torno a las críticas al cierre de la UCI del Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, antiguo Hospital Militar, y centro recuperado por el Ejecutivo andaluz como proyecto culmen del mandato popular en la comunidad, asegurando que "está diseñado precisamente para sacar actividad que no se pueda atender en otros centros".

"Es un poco desahogo de la provincia. Por eso, la UCI se abre cuando hay más necesidad de camas de UCI y las plantas de hospitalización igual. También pasa con la actividad quirúrgica coordinada entre los distintos hospitales", ha dicho al ser preguntada por el cierre de este servicio, cuando se cumplen cuatro meses de inoperatividad, desde la puesta en marcha del Plan de Verano del SAS, y sin fecha prevista de reapertura.

El Hospital Doctor Muñoz Cariñanos, reabierto en marzo de 2023 tras 15 años cerrado, continúa generando críticas sindicales por su infrautilización. Pese a una inversión de 72 millones de euros y su dotación con tecnología de última generación, sindicatos y profesionales denuncian el cierre estival de áreas clave como la UCI o las salas de endoscopia, lo que consideran una pérdida de recursos públicos.

Desde la Consejería de Salud se defiende que el centro está adscrito al Hospital Virgen del Rocío y funciona como parte del complejo, activándose "cuando es necesario" como hospital de refuerzo. Aunque en años anteriores la UCI se reabría parcialmente en verano, actualmente no hay fecha para su reactivación.